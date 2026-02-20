Más de un 10% de los jóvenes murcianos no han usado nunca métodos anticonceptivos

Más de un 10% de los jóvenes residentes en la Región de Murcia no han usado nunca métodos anticonceptivos. Así consta en el Informe Juventud en España 2024, elaborado por el Instituto de la Juventud (Injuve) mediante su Observatorio de la Juventud, documento que, aunque se hizo público ya en junio de 2025, fue presentado este jueves en el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU).

El Injuve tiene claro que "a la hora de abordar las prácticas sexuales es preciso prestar atención a la salud sexual y reproductiva de los y las jóvenes". Según se lee en el informe, "destacan Asturias, Galicia, Murcia, Navarra, Ceuta y Melilla como territorios en donde un mayor porcentaje de jóvenes (más del 10%) declaran nunca haber utilizado anticonceptivos para prevenir embarazos o enfermedades de transmisión sexual".

De acuerdo con el estudio, en el ámbito nacional "si bien el 69% de las personas encuestadas afirman haber utilizado condón externo como método anticonceptivo y de salud sexual, destaca que un 11% de jóvenes declaran no haber tomado medidas de prevención en el último año, y un 9% ha utilizado métodos naturales de prevención contra el embarazo, como el método del calendario o retirarse antes de eyacular".

"Si se analiza por grupo de edad, el rango de 30 a 34 años presenta el mayor porcentaje de personas que no utilizan ningún método de prevención (14%), mientras que en el grupo de 20 a 29 años este porcentaje es del 10%. Los únicos métodos anticonceptivos que varían significativamente según la edad son el condón externo y la píldora anticonceptiva", prosigue el informe.

Asimismo, "los grupos de menor edad tienen un mayor porcentaje de uso del condón externo (77% entre 15 y 19 años frente al 62% entre 30 y 34 años). En cambio, ocurre lo contrario con la píldora anticonceptiva, donde la diferencia es de casi 10 puntos porcentuales: un 25% de las personas de 30 a 34 años la utiliza, en comparación con el 14% de las personas de 15 a 19 años".

Mejor amigos y WhatsApp

Un 78% de los jóvenes de la Región prefiere conversar con amigos más que con familiares, concreta el Informe Juventud en España 2024.

Además, la red social más empleada por los murcianos (con un 94% de adeptos) es WhatsApp. Como curiosidad: el estilo musical favorito de la mayoría de los jóvenes de la Región es el reguetón.

"Por comunidades autónomas, se observa que la juventud de las Baleares (72%) es la que señala un consumo más frecuente de Internet, seguida de la del País Vasco (68%), la Comunidad de Madrid (67%), Cataluña (64%) y Murcia (63%)", detalla el documento del Injuve.

A este respecto, "no se debe perder de vista que las redes sociales se han convertido en un espacio de encuentro y un recurso inagotable de información en constante actualización", destaca el Injuve, que pone un 'pero': "Sin embargo, también presentan importantes riesgos, como el potencial para desarrollar adicciones y la brecha digital de género".

Noticias relacionadas

Sentencia que "la juventud española dedica varias horas al día a estar en Internet y accede, mayoritariamente, a través de un dispositivo móvil, independientemente de edad, sexo, nivel de estudios, nivel socioeconómico y comunidad autónoma, entre otros factores analizados". En este sentido, "las horas al día que pasan conectados no ha dejado de crecer en los últimos años, tal y como reflejan los últimos Informes de Juventud en España, lo que nos sitúa por encima de la media europea".