Sonia Hernández, jefa de Calidad de Aguas de la CHS: "Intentamos ser lo más rápidos y ágiles posibles"

La calidad del agua no entiende de pausas administrativas. Mientras el río fluye —con sequías prolongadas, lluvias torrenciales o episodios puntuales de vertidos— el control debe ser constante. Por eso, la publicación este lunes en el Boletín Oficial del Estado y en la Plataforma de Contratación del Sector Público de la licitación de un nuevo contrato para el laboratorio de referencia de la cuenca garantiza algo más que un trámite: asegura la continuidad de un servicio esencial. La jefa de Área de Calidad de las Aguas de la Comisaría de Aguas, Sonia Hernández López, explica a La Opinión qué supone esta renovación y qué novedades incorpora.

En líneas generales, el contrato mantiene la estructura del anterior. Hernández subraya que existe "una base que siempre se mantiene", ya que el objetivo es garantizar el buen funcionamiento del laboratorio. No obstante, admite que el pliego se adapta a las novedades normativas y a la evolución técnica.

"Si surge una nueva normativa que debemos cumplir como Confederación, nos adaptamos", explica. También ocurre cuando se incorpora equipamiento nuevo: el pliego debe contemplarlo para que la empresa adjudicataria cuente con personal capacitado para manejarlo.

Entre las principales novedades figura el análisis del mejillón cebra. El laboratorio ya dispone del equipamiento necesario para identificar larvas, una capacidad que antes no estaba tan desarrollada. Además, la Confederación quiere abrir una nueva línea de trabajo en microbiología. Hasta ahora, el laboratorio no realizaba análisis microbiológicos porque no se había considerado necesario. Sin embargo, el avance de la normativa y las crecientes exigencias a las administraciones públicas han cambiado el escenario. En el horizonte se sitúan parámetros como la detección de Escherichia coli —incluida la shiga-coli—, que no son estrictamente indicadores de calidad del agua, pero sí resultan esenciales para garantizar determinados usos.

En cambio, no se han incorporado nuevos contaminantes emergentes en esta licitación. Según Hernández, el contrato ya está suficientemente actualizado conforme a la normativa vigente.

Un servicio que no puede detenerse

La anticipación en la tramitación del contrato ha sido clave para evitar vacíos. El mayor riesgo de no haberlo hecho, reconoce la responsable técnica, habría sido no poder prestar servicio analítico a la Confederación.

Al laboratorio llegan las muestras recogidas por el servicio de policía de aguas y, en ocasiones, por el Seprona. Además, existe un programa específico de muestreo de vertidos inventariados en la cuenca para verificar el cumplimiento de las autorizaciones concedidas. Sin laboratorio, advierte, todas esas funciones quedarían en suspenso. "Para nosotros es un elemento clave", sentencia.

El contrato prevé que la empresa adjudicataria aporte un equipo técnico especializado —en torno a seis profesionales a tiempo completo, según recogen los pliegos— con perfiles acordes a las exigencias técnicas actuales y a las nuevas líneas de trabajo previstas, incluida la microbiología.

Eso sí, sus competencias se limitan al análisis y al muestreo. La instrucción de expedientes sancionadores corresponde a los funcionarios de la Comisaría de Aguas. El laboratorio analiza, emite boletines acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y remite los resultados; a partir de ahí, la tramitación administrativa sigue su cauce.

Cuando un resultado puede derivar en sanción, los plazos apremian. Hay que evitar la prescripción y garantizar la seguridad jurídica. En ese sentido, Hernández sostiene que el proceso es ágil: el boletín analítico fundamenta la actuación administrativa que corresponda, ya sea una sanción o una actuación previa.

Sequías, lluvias y alertas: cómo cambia el trabajo

La experiencia en la cuenca muestra que el cambio climático altera también la dinámica del control. La responsable recuerda los largos periodos de sequía y los episodios de lluvias torrenciales que caracterizan a la Cuenca del Segura. En época de sequía se reducen determinadas cargas de trabajo asociadas a avenidas y alivios, pero aumentan otros riesgos, como las mortandades de peces, especialmente en verano. En cambio, ante previsiones de lluvia intensa se incrementan las salidas a campo para controlar puntos sensibles.

En caso de vertidos accidentales, espumas o episodios de mortandad en el río, el protocolo depende en gran medida de los avisos de otras administraciones, agentes de la autoridad o del propio servicio de policía de aguas. Si detectan una incidencia, pueden tomar muestras directamente o activar al laboratorio para que se desplace personal especializado.

El tiempo de respuesta varía en función del momento en que se produzca el aviso —no es lo mismo un fin de semana que un día laborable—, pero el objetivo es claro: actuar con la mayor rapidez posible, asegurar la correcta conservación de la muestra y analizarla cuanto antes.

Por ahora, no existe un canal específico para que la ciudadanía comunique incidencias directamente al laboratorio, aunque Hernández reconoce que, en la práctica, las redes sociales funcionan como vía espontánea de alerta.

Más exigencia, más parámetros… y un río distinto al de hace décadas

Sobre el estado actual de las aguas, la jefa de Área opta por una visión prudente. Asegura que las distintas administraciones trabajan, dentro de sus competencias, para mejorar la calidad del río. Además, recuerda que la normativa es cada vez más exigente: se amplían los parámetros a analizar y se reducen los límites permitidos. "Cuanto más se busca, más se encuentra", admite. Hoy se habla de microplásticos, aunque todavía no existen límites normativos específicos. No descarta que en el futuro el laboratorio tenga que incorporarlos a su rutina analítica.

Con todo, también subraya la evolución experimentada en las últimas décadas. "Antes no te podías acercar al río y el olor era nauseabundo", recuerda, apelando a una memoria colectiva que muchos ciudadanos comparten. El nuevo contrato no es solo una licitación administrativa. Es la garantía de que ese progreso no se detenga.