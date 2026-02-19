Cantabella se querella contra Luengo: "Es un ataque contra todas las personas que padecemos cáncer"

El concejal de Podemos en el Ayuntamiento de San Javier, Matías Cantabella, no se ha quedado de brazos cruzados tras ser expulsado del Pleno municipal de esta semana y ha decidido presentar una querella contra el alcalde, José Miguel Luengo, por un delito de injurias y calumnias y por un delito de odio.

"No pensaba darle más trascendencia a este asunto, pero después de lo que escuché ayer, no me queda otra que defenderme", señaló el concejal morado, poniendo de manifiesto que Luengo llegó a decir tras expulsarle que él acudía a los plenos cinco minutos para cobrar las dietas. "Como los plenos están grabados, será muy fácil demostrar a algún juez que esto es completamente falso", evidenció el edil morado.

El pasado martes, durante la celebración del Pleno de San Javier, la concejal de Turismo, Estíbaliz Masegosa (PP), reprochó a Cantabella su ausencia durante la celebración de una comisión a la que había sido convocado, y este le afeó el gesto, diciéndole que conocía su situación personal y el porqué de su falta a esa reunión: "Yo me estoy tratando de un cáncer y no pude asistir ese día", afirmó varias veces Cantabella, que levantó el tono ante lo que entendió como un ataque personal.

"Ante la falta de argumentos, el concejal de Podemos me increpó y me amedrentó", explicaba Masegosa a esta redacción, recordando que en ningún momento se refirió a su enfermedad. El alcalde Luengo intentó, en balde, poner orden en la sesión, por lo que optó por expulsar a Cantabella para, a continuación, criticar sin él delante su supuesta "utilización del cáncer" durante los últimos meses. "Su actitud es una vergüenza para todos los enfermos de cáncer y sus familiares", llegó a decir.

Cantabella cree que lo que está sucediendo no le afecta solo a él, sino que es un "ataque" contra todos los enfermos de cáncer. "Si algo me duele es que, después de cómo intentó humillarme en el pleno, encima, vaya de víctima. Voy a llegar hasta donde haga falta para defender mi honor de sus calumnias", concluyó.

Segunda denuncia

Con esta querella, ya son dos las vías por las que el incidente del Pleno del Ayuntamiento de San Javier acaba en los tribunales. Antes, fue el propio alcalde Luengo el que decidió tomar este camino después de que el diputado de Podemos en el Congreso, Rubén Sánchez Serna, le llamara en redes sociales "hijo de puta". El también coordinador autonómico de la formación de Ione Belarra estalló después de escuchar a Luengo decir que su compañero "utiliza su grave enfermedad de cáncer por hablar de ello en redes sociales o por no ir a los plenos los días que recibe quimio".

Sánchez Serna está convencido de que la querella del regidor sanjaviereño no tiene recorrido. "Tiene que hablar de querellas para no hablar de su actitud asquerosa, inhumana e indigna", manifestó a La Opinión.