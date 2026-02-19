Profesionales del deporte colegiados y titulados para garantizar la salud y la seguridad

El Preparador Físico y el Entrenador Personal son profesiones reguladas en la Región de Murcia. Según la Ley 3/2018 es obligatorio para ejercerlas disponer del título de Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

El Director Deportivo de Centros e Instalaciones Polideportivas, así como de todo tipo de gimnasios e instalaciones análogas, es también una profesión regulada en la Región de Murcia e igualmente, tal y como establece la Ley 3/2018 es obligatorio, para ejercerla, disponer del título de Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Es legalmente exigible, en el marco del referido texto legal, un seguro de responsabilidad civil para la prestación de los servicios deportivos a todos los profesionales ejercientes. Los Graduados CAFD que estén colegiados lo llevan incluido, de lo contrario lo han de contratar.

El Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia tiene como una de sus misiones básicas la defensa de la profesión y su deontología, persiguiendo el intrusismo profesional. Tal y como se expresa en el Preámbulo de la Lay 3/2018, de 26 de marzo, por la que se ordena el ejercicio de las Profesiones del Deporte en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el ejercicio profesional debe estar sometido a unas reglas mínimas de control por parte de la Administración Pública que garanticen que la práctica deportiva sea dirigida por personal con una cualificación suficiente y adecuada al servicio que presta, evitando que la seguridad de los destinatarios de los servicios pueda verse comprometida.

A los efectos de esta ley, el término deporte engloba todas las manifestaciones físicas y deportivas reconocidas en la legislación deportiva, así como aquellas modalidades y especialidades no reconocidas oficialmente. En virtud de ello, el término deporte incluye a todas las actividades físicas y deportivas realizadas en el ámbito federado, el ámbito escolar, el ámbito universitario, el ámbito del deporte para todos o deporte municipal, el ámbito recreativo, o de otras estructuras y con independencia de que su fin sea la educación física, la competición, la iniciación, el aprendizaje, la tecnificación, el rendimiento, la salud, el turismo, la recreación, el ocio o fines análogos.