Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Secuestrada en MurciaOposiciones de MaestroSierra EspuñaCrimen en LorcaCasting figurantes
instagramlinkedin
Colegios profesionales

Profesionales del deporte colegiados y titulados para garantizar la salud y la seguridad

La Administración Autonómica y los Ayuntamientos de la Región deben garantizar que la práctica deportiva sea dirigida por personal con una cualificación suficiente y adecuada

El Preparador Físico y el Entrenador Personal son profesiones reguladas en la Región de Murcia.

El Preparador Físico y el Entrenador Personal son profesiones reguladas en la Región de Murcia. / Freepik

La Opinión

La Opinión

El Preparador Físico y el Entrenador Personal son profesiones reguladas en la Región de Murcia. Según la Ley 3/2018 es obligatorio para ejercerlas disponer del título de Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

El Director Deportivo de Centros e Instalaciones Polideportivas, así como de todo tipo de gimnasios e instalaciones análogas, es también una profesión regulada en la Región de Murcia e igualmente, tal y como establece la Ley 3/2018 es obligatorio, para ejercerla, disponer del título de Licenciado o Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Es legalmente exigible, en el marco del referido texto legal, un seguro de responsabilidad civil para la prestación de los servicios deportivos a todos los profesionales ejercientes. Los Graduados CAFD que estén colegiados lo llevan incluido, de lo contrario lo han de contratar.

El Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia tiene como una de sus misiones básicas la defensa de la profesión y su deontología, persiguiendo el intrusismo profesional. Tal y como se expresa en el Preámbulo de la Lay 3/2018, de 26 de marzo, por la que se ordena el ejercicio de las Profesiones del Deporte en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el ejercicio profesional debe estar sometido a unas reglas mínimas de control por parte de la Administración Pública que garanticen que la práctica deportiva sea dirigida por personal con una cualificación suficiente y adecuada al servicio que presta, evitando que la seguridad de los destinatarios de los servicios pueda verse comprometida.

A los efectos de esta ley, el término deporte engloba todas las manifestaciones físicas y deportivas reconocidas en la legislación deportiva, así como aquellas modalidades y especialidades no reconocidas oficialmente. En virtud de ello, el término deporte incluye a todas las actividades físicas y deportivas realizadas en el ámbito federado, el ámbito escolar, el ámbito universitario, el ámbito del deporte para todos o deporte municipal, el ámbito recreativo, o de otras estructuras y con independencia de que su fin sea la educación física, la competición, la iniciación, el aprendizaje, la tecnificación, el rendimiento, la salud, el turismo, la recreación, el ocio o fines análogos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una de las perfumerías más longevas de Murcia echa el cierre y pone su catálogo a disposición con 'descuentos especiales
  2. El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"
  3. ¿Por qué lleva semanas cortado un carril de acceso para entrar a Murcia por Ronda Norte?
  4. Cabo de Palos y La Azohía tendrán los dos primeros canales de nado
  5. Fallece José Fuertes, consejero delegado del Grupo Fuertes e Hijo Predilecto de Alhama
  6. Ni Baleares ni Málaga: Murcia se consolida como uno de los paraísos favoritos por los extranjeros para comprar casa en España
  7. El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena
  8. Más de 1.300 personas firman para constituir el nuevo Ayuntamiento 'Entre Dos Mares'

Garantías ambientales para impulsar un modelo de gestión de residuos más sostenible

"Totana echa mucho de menos su rally en Sierra Espuña"

"Totana echa mucho de menos su rally en Sierra Espuña"

Un informe revela que los jóvenes de la Región de Murcia son los que más situaciones de violencia viven de España

Un informe revela que los jóvenes de la Región de Murcia son los que más situaciones de violencia viven de España

Más de un 10% de los jóvenes murcianos no han usado nunca métodos anticonceptivos

Más de un 10% de los jóvenes murcianos no han usado nunca métodos anticonceptivos

Camiones y autobuses de la Región, 'a examen' con casi 90.000 inspecciones en carreteras y empresas este año

Camiones y autobuses de la Región, 'a examen' con casi 90.000 inspecciones en carreteras y empresas este año

Froet: "Las empresas transportistas murcianas están sometidas constantemente a numerosas inspecciones"

Froet: "Las empresas transportistas murcianas están sometidas constantemente a numerosas inspecciones"

López Miras reclama en Jumilla la prórroga del cierre de los pozos y que el trasvase Júcar-Vinalopó llegue al Altiplano

López Miras reclama en Jumilla la prórroga del cierre de los pozos y que el trasvase Júcar-Vinalopó llegue al Altiplano

Mesa de expertos Biometano 2

Tracking Pixel Contents