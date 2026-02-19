Casting
Una película que se rodará en la Región de Murcia busca figurantes: fechas, horario y requisitos del casting
El largometraje está interesado tanto en hombres como mujeres de varias edades y residentes en la comunidad o alrededores
La Región de Murcia no deja de ser escenario de producciones cinematográficas y uno de los próximos largometrajes que se rodarán en el territorio busca figurantes.
La Film Commission ha anunciado un casting presencial en Murcia los próximos 20 y 21 de febrero con el objetivo de seleccionar figurantes para un rodaje que tendrá lugar entre el 7 y el 31 de marzo, en días sueltos.
Según la información difundida por la organización, se buscan hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 70 años. Además, se requiere de manera específica hombres de entre 20 y 40 años que sean muy delgados. La convocatoria está dirigida a personas residentes en Murcia y alrededores.
El trabajo será remunerado según convenio y con alta en la Seguridad Social en régimen de artistas, tal y como se detalla en el anuncio.
Fechas y horario del casting
Las personas interesadas podrán acudir directamente al casting presencial el viernes 20 de febrero en horario de 16:00 a 19:30 horas, o el sábado 21 de febrero en dos turnos: de 10:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas.
El lugar de celebración será el edificio anexo al Auditorio Víctor Villegas’ en la planta -1, junto a la FICA, en la Avenida Primero de Mayo de Murcia.
Desde la organización explican que el proceso será sencillo: los aspirantes deberán rellenar un documento y se les realizarán unas fotografías.
La convocatoria ha sido difundida por Casting Ficción, cuyo perfil en Instagram es @castingficcion, y cuya página web es www.castingficcion.com.
