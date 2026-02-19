Pediatras murcianos alertan del riesgo del reto viral del paracetamol

Las redes sociales se llenan en demasiadas ocasiones de retos virales que pueden llegar a poner en riesgo la salud de quienes los realizan. El nuevo desafío que está llegando a los menores en las últimas semanas a través de estas aplicaciones tiene seriamente preocupados a los pediatras, quienes alertan de los peligros que supone el tomar medicación sin la indicación previa de un médico.

La peligrosa 'moda' emplaza a los menores a consumir dosis tóxicas de paracetamol y luego compartir en redes quién resiste más, quién pasa más días ingresado en el hospital o quién requiere más intervenciones. Esta situación ha generado ya varios ingresos en España, aunque en la Región de Murcia no se ha dado ninguno hasta el momento, según indican los responsables de las Urgencias Infantiles de los hospitales Virgen de la Arrixaca de Murcia y Santa Lucía de Cartagena, Carmen Solano y Joaquín Susmozas.

El Hospital Regional de Málaga es uno de los centros que ha tenido en las últimas semanas varias atenciones como consecuencia del conocido como 'reto del paracetamol', que implica tomar grandes cantidades de este fármaco, que pueden llegar hasta los diez gramos, lo que ha llevado a los pediatras a difundir mensajes de advertencia sobre los peligros de estos casos.

La doctora Solano explica que "estos casos comenzaron a aparecer a final del pasado año, aunque aquí en Urgencias de la Arrixaca no hemos tenido ninguno de momento". La especialista insiste en la importancia de informar de los riesgos que implica este reto para quien lo realiza y llamar la atención de los padres sobre su responsabilidad a la hora de mantener los medicamentos en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños en casa.

La jefa del servicio de Urgencias Infantil de la Arrixaca afirma que la intoxicación por paracetamol tiene tratamiento si se atiende a la persona en las primeras horas tras la ingesta, pero si no se acude al hospital en estos primeros momentos puede producir un daño hepático que puede llevar a necesitar un trasplante de hígado o incluso a la muerte.

"Los menores ven este reto como un juego, no son conscientes de los riesgos que implica, pero también son los padres los que deben extremar las medidas de control", insiste.

El doctor Susmozas añade que también es fundamental que los padres supervisen qué uso hacen sus hijos de las redes sociales, ya que estas son la puerta de entrada a peligros como este reto.

Un bebé falleció por error en la dosis de paracetamol

El jefe del servicio de Urgencias Infantil del Hospital Santa Lucía recuerda que hace unos meses tuvieron el fallecimiento de un bebé por un error en la medicación, concretamente en la dosis de paracetamol que le administraron en casa. "Este caso no tiene nada que ver con los retos virales, fue un fallo por la diferencia de concentración del paracetamol en nuestro país y en el suyo de origen, pero pone en evidencia el riesgo que supone una ingesta del fármaco mayor a la indicada para la edad o el peso del niño".

"Este niño tuvo que ser trasladado de forma inmediata a La Paz de Madrid para un trasplante hepático, pero no llegó a tiempo y terminó falleciendo", señala.

Por ello, Joaquín Susmozas indica a los padres que hay que estar atentos a cualquier síntoma de intoxicación, como puede ser somnolencia, vómitos o dolor abdominal.

Alerta de la Sociedad de Pediatría del Sureste

Tras el caso del niño de la Región de Murcia intoxicado por sobredosis de paracetamol el pasado año debido a las diferencias de concentración del fármaco, la Sociedad de Pediatría del Sureste (SPSE) y su presidente, el pediatra de la Arrixaca Juan Antonio Ortega, emitieron una serie de recomendaciones sobre la posología del paracetamol y el acceso efectivo a Atención Primaria por parte de los menores y sus familias.

Entre las recomendaciones para profesionales y familias, los pediatras insisten en la necesidad de una posología segura, sin excepciones, revisando el peso del menor, el volumen marcado por la jeringa y las consultas, ante cualquier duda, en la farmacia; especial cuidado cuando las familias no son de España, ya que las formulaciones en España pueden ser más concentradas que las usadas en sus países de origen; apostar por altas seguras en Atención Primaria y Urgencias, entregando una hoja breve con la información; y una continuidad asistencial y acceso al sistema con tarjeta sanitaria, entre otras cuestiones.