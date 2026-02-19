El murciano Walls estalla contra el clasismo: "El acento del sur ha sido de pobres toda la vida"

Walls está de rigurosa actualidad. Es un hecho. El artista murciano se encuentra plena promoción de su nuevo disco, 'El día que me olvides'. En esta ocasión, ha visitado el 'Escaparateh!', un pódcast del alicantino Javi Ivànyez, en el que ha hablado en profundidad de todo lo que está viviendo y ha dado una cátedra sobre lo que es la conciencia de clase.

Hace unas semanas, Ginés Paredes (el verdadero nombre del cantautor) concedió una entrevista a La Opinión, con motivo de la publicación de su tercer álbum de estudio y el más introspectivo de su carrera, en el que dejó perlas como que "los artistas tenemos una obsesión enorme con llegar a todo el mundo y con ser imprescindibles", y pone de ejemplo la muerte de Michael Jackson: "Al día siguiente la gente siguió yendo a trabajar, haciendo sus cosas. Y no pasa nada. Aceptar eso también es un ejercicio de humildad y, en el fondo, de paz".

Para sus solo 25 años, Walls tiene reflexiones dignas de ser escuchadas, muchas de ellas las plasma en sus letras. No obstante, en este último programa entró de lleno en el tema del clasismo, algo que parece tener muy claro. El murciano fue preguntado por el acento: "¿Por qué cuando venimos a Madrid lo perdemos?".

"El acento del sur ha sido de pobres toda la vida"

En primer lugar, el cantante matizó que él nunca había tenido un acento muy marcado, pero reconoció que eso de perder el acento era muy frecuente: "Hay gente que se adapta. Sin embargo, la gente que viene del sur al centro pierde más el acento que la gente que viene del norte al centro".

El murciano detalla que esto ocurre porque "el acento del sur ha sido de pobres toda la vida. Es uno de los pensamientos más clasistas que conozco, pero es así". Para reforzar su argumento explica que "si dos personas se presentan a presidente con la misma cualificación, siendo uno de Sevilla y el otro de Barcelona, gana el de Barcelona 100%. Pero me jugaría la pierna".

Walls aclara que el acento catalán le encanta, pero que "siempre ha sido burgués y el acento de Sevilla, el de Murcia, el de Almería, el de Córdoba, el de Jaén, o el de Huelva, siempre ha sido de pobres, de persona que trabaja en el campo. Estamos en 2026, pero es así, es una mierda", lamenta.

"Murcia es el secreto mejor guardado de España"

Ginés expone la hipocresía que supone aprovecharse del acento cuando interesa, mostrando dos caras de la misma moneda: "Se nos llena a todos la boca con el folclore, todo súper folclórico, súper guay, pero luego el andaluz es de pobres. Pues no".

A su vez, destaca que con el acento murciano también pasa, pero que es peor tratado incluso: "A mí que digan que Murcia no existe me da igual, porque, sinceramente, Murcia es el secreto mejor guardado de España. Vivimos un millón de personas en la Región (más de un millón y medio, para ser más exactos) y somos suficientes. Ya hay muchísima gente que disfruta la Región de Murcia".

