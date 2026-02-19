'Miraquéplan' este fin de semana en la Región de Murcia: rutas guiadas en la Floración, la Ruta de la Cuchara y los últimos desfiles de Carnaval

Carnaval deja este fin de semana sus últimos coletazos con algunos desfiles en la Región. El más importante de ellos, el de la quema de Don Carnal en Águilas el sábado 21, que pone el broche de oro a una de las semanas más importantes del año en el municipio. Don Carnal es quemado en la hoguera acompañado de un gran castillo de fuegos artificiales, declarando así el fin del carnaval y el comienzo de la Cuaresma.

Pero no todo son desfiles. Este fin de semana encontramos planes de todo tipo y Anabel Hernández (@miraqueplan) nos los cuenta:

Floración de Abarán

Por otro lado, todos habremos notado la subida de temperaturas de los últimos días, con lo que ello supone: la floración de los miles y miles de árboles que habitan en nuestra Comunidad, formando estampas únicas llenas de colorido.

Este domingo se celebran visitas guiadas a la Floración de Abarán, una oportunidad única para conocer el proceso de la naturaleza de los árboles y de disfrutar de los paisajes que ofrece la Vega Alta del Segura. Estarán a cargo de Antonio "el Cura" y se desarrollará en la Hoya del Campo y en el entorno de la Ruta de las Norias.

La floración de los melocotoneros atrae a miles de visitantes. / Marcial Guillén / EFE

Festival de Mu-tantes

La Cárcel Vieja albelgará el festival Ecosistemas de Mu-tantes. Más de 12 artistas, entre perfiles consolidados y emergentes, participarán en dos ciclos que explorarán distintas miradas y lenguajes contemporáneos. El programa se amplía con Cápsulas, un nuevo formato en vivo que expande los límites de lo expositivo.

Como cierre de la edición, Mu-tantes colaborará con Mayrit Bienal 2026 en Madrid, presentando la obra de uno de nuestros artistas en diálogo con su temática (Super) Models. La entrada es gratuita.

El centro de Cultura contemporánea de La cárcel Vieja / L. O.

Ruta del Plato de Cuchara

Para los amantes de la gastronomía, vuelve la Ruta del Plato de Cuchara de Santa Eulalia, con su octava edición. El barrio más antiguo de Murcia se transforma en templo vivo de la cocina de raíz. Durante trece días, siete establecimientos —Potosí, La Bernarda, Cucú Gastrobar, Salabores, El Encuentro, Pepita Pulgarcita y Taberna La Ermita— servirán creaciones humeantes a 6,50 euros (plato y bebida incluidos), invitando a vecinos y visitantes a recorrer sus estrechas calles con el «rutómetro» en mano para sellar cada parada y optar a premios que van desde pases dobles a las bodegas Luzón hasta vales de 150 euros para comercios locales.

VIII Ruta de La Cuchara / L.O.

Mercado de los caños

Y por último, el Mercado de los Caños de Cehegín regresa este domingo. Artesanos locales y diseñadores se reúnen en esta inciativa organizada por La Asociación La Muralla/Muralla Fest Market y el Ayuntamiento de Cehegín. El acceso es gratuito y el horario es de 10.00h a 15.00h.