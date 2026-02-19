López Miras reclama en Jumilla la prórroga del cierre de los pozos y que el trasvase Júcar-Vinalopó llegue al Altiplano

Jumilla se ha convertido este jueves en el epicentro de la reivindicación hídrica de la Región de Murcia. El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, presidió la asamblea abierta del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), bajo el lema 'Retos a corto plazo para la utilización de las aguas subterráneas en la cuenca del Segura', en los salones Media Luna del Polígono Sectorizado Industrial Norte.

Durante el acto, López Miras subrayó la importancia de esta convocatoria no solo para el Altiplano, sino para toda la Región de Murcia. El presidente regional agradeció la organización del Scrats y el apoyo de las comunidades de regantes de Yecla y Jumilla, así como la colaboración de las alcaldesas de ambas localidades, enfatizando que la defensa del sector primario es un objetivo común.

El presidente autonómico lanzó un mensaje contundente sobre la situación hídrica en España y sus implicaciones para la Región. En este sentido, señaló que, mientras otros ríos se desbordan y los embalses nacionales han alcanzado niveles históricos de reservas, la cuenca del Segura se encuentra cerca del 40 por ciento de su capacidad. "El futuro es muy incierto", afirmó, advirtiendo de la falta de una política de agua que garantice un reparto equitativo para todos los españoles.

El presidente regional, Fernando López Miras, preside la asamblea de los regantes del Scrats en Jumilla, junto a Lucas Jiménez. / Scrats

López Miras alertó también sobre los efectos del recorte del trasvase Tajo-Segura y del cierre previsto de pozos en 2027, especialmente en una zona como el Altiplano, cuya agricultura depende casi exclusivamente de las aguas subterráneas. "No se puede tomar una decisión tan drástica como el cierre de los pozos en 2027... eso sería condenar a morir a un sector tan importante como el primario sin alternativa", subrayó.

El presidente autonómico confirmó que la Región de Murcia ha solicitado formalmente al Gobierno central la prórroga del cierre de los pozos (tal y como permite la Directiva Marco del Agua en casos técnicos, económicos o sociales) y reclamó una vez más la conexión del Altiplano con infraestructuras ya existentes como el trasvase Júcar-Vinalopó, para garantizar suministro y compensar posibles restricciones. "Venimos a defender y reivindicar estas dos cuestiones y, sobre todo, a trazar una hoja de ruta común. La hoja de ruta la han trazado los regantes, y el Gobierno regional estará siempre a su lado", concluyó.

Por su parte, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, recordó que la asamblea respondía a un mandato expreso de los regantes del Altiplano: oponerse al cierre de acuíferos previsto para 2027 y al inminente recorte del Trasvase Tajo-Segura y reclamar que la resistencia a estas medidas trascienda la demarcación. Jiménez se definió como "un simple peón del sindicato" al servicio de su junta de gobierno, que representa a 80 corporaciones de regantes, incluyendo algunas de las mayores de Europa, y destacó el papel de la organización en la negociación del precio del agua desalada, logrando condiciones más favorables para los regantes frente a convenios previos.

Asistencia multitudinaria en el acto celebrado por el Scrats en los salones Media Luna, Polígono Sectorizado Industrial Norte de Jumilla. / Scrats

El presidente del Scrats cargó durante contra el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y criticó la pasividad frente a decisiones centrales que afectan al sector y enfatizó la necesidad de seguir luchando porque "el silencio y la aceptación cobarde de los hechos no van a salvar al sector primario con más peso de Europa", reivindicando la capacidad de negociación y lucha de los regantes murcianos y del Altiplano. En un momento de su intervención reconoció lo complicado que es la batalla para salvaguardar los intereses de los regantes y pidió la comprensión de todos. "Señores, estamos peleando todos contra el Estado, contra el Gobierno de la Nación". Además, Jiménez señaló que "sabíamos que no íbamos a poder parar el recorte del trasvase, entre otras cosas, porque el presidente de esta nación, Pedro Sánchez, prometió electoralmente acabar con ellos".

El acto contó con la participación de representantes de Murcia, Alicante y Almería, así como de autoridades locales, y sirvió para ratificar el compromiso del Gobierno regional con los agricultores y regantes, reclamando una política de Estado en materia de agua que garantice planificación, equilibrio territorial y seguridad para el sector primario.