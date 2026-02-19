Lola Martínez Franco: "El ingeniero agrícola sostiene la mayor industria de la Región"

El sector agroalimentario murciano genera el 20% del PIB regional, supera los 3.800 millones en exportaciones hortofrutícolas —récord histórico en 2025— y emplea directa e indirectamente a casi 93.000 personas. Detrás de esa potencia hay una profesión imprescindible: la ingeniería agrícola. Su presidenta en Murcia habla sin filtros.

¿Qué significa liderar el colegio de una profesión que sostiene el 20% del PIB regional?

Significa un privilegio y una responsabilidad máxima. Significa que somos parte imprescindible del motor económico más potente de esta región, y que actuamos en consecuencia. Significa estar siempre en primera línea. Significa que la ingeniería agrícola no es una opción para Murcia: es una necesidad estructural. Significa que cada colegiado lleva sobre sus hombros una parte de la economía regional. Y es necesario visibilizarlo día tras día. Cuando un producto murciano llega a cualquier mercado con trazabilidad completa, cuando un sistema de riego ahorra millones de litros, cuando se cumple la exigencia europea más estricta, hay un ingeniero agrícola colegiado detrás. El valor añadido de nuestros colegiados para el sector es incalculable.

¿Por qué colegiarse? ¿Qué ofrece el Cogitarm más allá de sellar papeles?

Porque el título te acredita, pero el colegio te respalda. La colegiación no es opcional, es obligatoria para el ejercicio de la profesión, pero más allá de eso Cogitarm es mucho más: es la red que te conecta con el sector, que negocia cuando alguien intenta asumir competencias que no le corresponden, que te da cobertura jurídica y deontológica. Indicar que los estudiantes de último curso pueden colegiarse de forma gratuita. Porque el colegio no es un trámite al que llegar, sino una comunidad a la que pertenecer. A quienes les digan que sin máster habilitante no pueden trabajar como ingenieros: eso no es cierto. El Cogitarm resolverá sus dudas.

Se habla mucho de digitalización del campo. ¿Qué tecnologías aplican realmente los ingenieros agrícolas murcianos?

Todas. Y no como novedad, sino como práctica consolidada. Drones para inspección de cultivos y aplicación de tratamientos de precisión. Inteligencia artificial para analizar imágenes satelitales y predecir rendimientos. Big data y sonorización para monitorizar en tiempo real el suelo, el agua y el estado fitosanitario de cada parcela y un largo etc. La agricultura de precisión no es el futuro: es nuestro presente. La agricultura de precisión no es el futuro: es nuestro presente. Detrás de cada dato hay un ingeniero agrícola colegiado que lo interpreta. Lo que diferencia al ingeniero agrícola colegiado es que no solo instala la tecnología: la interpreta, la ajusta al cultivo y al contexto de cada explotación, y firma las decisiones que se toman a partir de ella. No es un algoritmo. Somos nosotros.

La colegiación no es opcional, es obligatoria para el ejercicio de la profesión

Mercosur. ¿Oportunidad o amenaza?

Una amenaza clara tal y como está planteado. No es el libre comercio el problema: es la asimetría de condiciones. Los productos que entran desde Mercosur se producen, en muchos casos, con fitosanitarios prohibidos en la UE y sin las exigencias medioambientales que aquí son obligatorias. Eso no es competencia: es dumping con aval institucional. Exigimos cláusulas espejo reales y verificables, controles y régimen sancionador. Si Europa firma ese acuerdo sin estas herramientas, estará traicionando a quienes más han apostado por sus propios estándares.

El trasvase Tajo-Segura y los acuíferos: ¿qué está en juego?

El futuro productivo de toda una región y nuestra economía. No es justificable ni técnica ni hidrológicamente recortar el trasvase un 40% y reducir simultáneamente un 50% las extracciones de aguas subterráneas. Lo más oneroso: sin infraestructuras alternativas listas para compensarlo. Es imperativo un pacto nacional del agua diseñado con conocimiento técnico no instrumentalizado con criterios e intereses políticos.

Operador agroambiental, prescripción fitosanitaria: ¿dónde está el límite?

Operador agroambiental: exigir a un Ingeniero agrícola colegiado titulado universitario, un curso para demostrar que sabe lo que ya estudió es un absurdo técnico y curricular, un agravio profesional que no podemos consentir y una limitación al ejercicio libre de nuestra profesión y nuestras competencias. Prescripción fitosanitaria: defendemos que la funcione como una verdadera receta: firmada por un profesional colegiado, con responsabilidad y trazabilidad. La firma de un ingeniero agrícola colegiado no es un sello: es una garantía.

Un mensaje final para quien nos lee desde el sector.

Que tenemos una profesión imprescindible y con futuro, una región que la necesita y una Administración Regional que así lo entiende y valora. La agricultura de precisión, la bioeconomía, la trazabilidad digital, la adaptación al cambiante clima...todo eso y más, requiere ingenieros agrícolas. La demanda existe, el reconocimiento institucional crece y los datos nos respaldan. Colegiarse no es un trámite: es la decisión de pertenecer a la institución que defiende tu profesión cuando alguien intenta erosionarla. Contraten siempre servicios de profesionales colegiados, por su seguridad.