José Pérez de las Bacas y Vacas: "Los gestores administrativos somos primera línea de servicio público, aunque no llevemos uniforme"

¿Cuáles son las funciones de un gestor administrativo, y la labor que lleva a cabo el Colegio de Gestores Administrativos de la Región de Murcia?

El gestor administrativo es, hoy más que nunca, un profesional esencial en el engranaje entre el ciudadano y la Administración. Vivimos en un sistema que tiende a estar totalmente digitalizado, pero también extraordinariamente complejo. Cada administración tiene sus propias plataformas, formularios, certificados y procedimientos. El ciudadano solo quiere resolver su problema; nosotros conocemos el camino técnico y jurídico para hacerlo con garantías. No solo tramitamos, interpretamos normas que cambian constantemente, analizamos riesgos, prevenimos errores y representamos legalmente a particulares, autónomos y empresas ante cualquier organismo público. Nuestro Colegio, como corporación de derecho público, cumple una doble función: proteger al ciudadano y respaldar al colegiado. Lo hacemos mediante formación continua, control deontológico y seguro obligatorio de responsabilidad civil. Además, desarrollamos herramientas tecnológicas propias que permiten a los gestores operar con múltiples administraciones desde una misma plataforma, evitando desplazamientos y reduciendo tiempos de espera. No menos importante es nuestra lucha contra el intrusismo profesional. En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, trabajamos para evitar que personas sin habilitación actúen en perjuicio de los ciudadanos, especialmente en materias sensibles como extranjería o tráfico.

José Pérez de las Bacas y Vacas, presidente del Colegio de Gestores Administrativos, y Miguel López Abad, presidente de Croem, firman el acuerdo de colaboración. / Colegio de Gestores Administrativos de la Región

¿Qué diez cosas puede hacer un gestor administrativo por ti?

El ciudadano suele sorprenderse cuando descubre el alcance real de nuestra profesión. Podemos presentar tu declaración de la renta o gestionar la fiscalidad de tu negocio; liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales; tramitar matriculaciones, bajas y transferencias de vehículos; gestionar permisos de residencia, nacionalidad o convalidaciones; realizar trámites ante Capitanías Marítimas;obtener duplicados de permisos de circulación o conducir; gestionar altas, bajas y contratos en Seguridad Social; recurrir sanciones administrativas; tramitar ayudas, subvenciones y prestaciones; y solicitar certificados oficiales de cualquier organismo. Todo ello con responsabilidad profesional y cobertura colegial.

La conciliación familiar debe ser un derecho efectivo también para quienes ejercen una actividad por cuenta propia José Pérez de las Bacas y Vacas — Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de la Región

¿Qué podríamos destacar del trabajo realizado en 2025 en este ámbito?

El año 2025 fue un ejercicio de consolidación, expansión y reivindicación. En el ámbito tributario, se culminó la ampliación de convenios que permiten la liquidación de impuestos en prácticamente la totalidad de comunidades autónomas por parte de nuestros gestores. La firma de convenios que permiten a los gestores operar con mayor libertad territorial, facilitando la actividad económica allí donde se genere. En la Región de Murcia, uno de los hitos más importantes fue la integración completa, a través de la plataforma A9 de Gesco, de la presentación y pago del modelo 620 (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) de la Región de Murcia. Esto ha supuesto que el gestor no tenga que abandonar su entorno profesional para liquidar el impuesto, mejorando la coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico y reduciendo tiempos de gestión. Su implantación fue resultado de un arduo trabajo entre miembros de las Junta del Colegio de Gestores y la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM). En el marco de la encomienda de gestión con la Dirección General de Tráfico, se avanzó en la telematización de un mayor número de trámites como las bajas de vehículos, matriculaciones de importación, placas temporales y duplicados, así como la impresión colegial de determinados permisos, lo que nos dota de mayor autonomía como organización. Este modelo ha demostrado que cuando la Administración confía en los gestores, el sistema funciona con eficacia y seguridad. También en 2025 establecimos una relación institucional con la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) mediante la firma de un convenio de colaboración que esperamos de sus frutos en este año 2026. Otro de nuestros objetivos también fue establecer relación con distintas consejerías —especialmente Transportes y Agricultura— para intentar telematizar procedimientos que afectan directamente a sectores estratégicos como el transporte y el ámbito agrario. Porque hay una realidad que no se puede ignorar: cuando un transportista adquiere un camión, comienza a pagar seguros sociales y financiación desde el primer día, pero puede tardar semanas en obtener autorización efectiva para circular. Si existiera un modelo basado en certificado de revisión colegial, como ya sucede en otros ámbitos, esos plazos podrían reducirse drásticamente.

Reunión con miembros de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. / Colegio de Gestores Administrativos de la Región

¿Cómo ha comenzado el año 2026, y qué está por venir?

El año 2026 ha comenzado con intensidad. En primer lugar, continúa el impulso para regular los horarios de emisión de notificaciones electrónicas, promovido por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España. No es razonable que profesionales y autónomos reciban notificaciones a horas intempestivas o en días festivos. La conciliación familiar debe ser un derecho efectivo también para quienes ejercen una actividad por cuenta propia. En segundo lugar, el arranque de 2026 viene profundamente marcado por la aplicación práctica de la reforma del reglamento de extranjería, que ha incrementado la carga técnica y documental de muchos procedimientos. Y aquí enlazamos con el debate sobre el nuevo modelo de Registro de Colaboradores en Extranjería que deja fuera a los gestores administrativos, tratado en medios como El Mundo Financiero por el presidente del Consejo General, Fernando J. Santiago Ollero. Consideramos que cualquier mejora del sistema debe apoyarse en estructuras profesionales ya reguladas. Los gestores administrativos estamos sometidos a colegiación obligatoria, seguro de responsabilidad civil y control disciplinario. Crear registros paralelos puede generar fragmentación y duplicidades innecesarias.

Según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, las cargas burocráticas representan alrededor del 4% del PIB José Pérez de las Bacas y Vacas — Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de la Región

¿Cree que al ciudadano se le atiende correctamente por parte de la Administración?

La respuesta no es uniforme. Persisten problemas derivados de la falta de presencialidad plena y de la rigidez del sistema de cita previa. La brecha digital es una realidad que afecta especialmente a personas mayores, ciudadanos extranjeros o pequeños autónomos. El sistema, aunque digital, sigue siendo extraordinariamente complejo y disperso. No existe una única Administración; existen miles de ventanillas con normativas y plataformas distintas. El ciudadano no tiene por qué entender esa fragmentación. Además, la proliferación normativa es constante. La densidad regulatoria genera inseguridad y aumenta costes. Según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, las cargas burocráticas representan alrededor del 4% del PIB. Simplificar no es una reivindicación corporativa; es una necesidad económica. En otros países europeos como Francia, Italia o Alemania, los profesionales habilitados participan oficialmente en la tramitación administrativa como cooperadores necesarios. No son vistos como intermediarios incómodos, sino como aliados del sistema. Queremos llegar a alcanzar esa consideración y creemos que cada vez estamos mas cerca.

Jornada de formación de código deontológico. / Colegio de Gestores Administrativos de la Región

¿Qué tres peticiones realizaría a la Administración Pública?

Desde nuestra experiencia proponemos tres bases estructurales: Interlocución permanente y técnica para solventar los problemas que existen en los trámites; registro único de profesionales habilitados, evitando duplicidades; y una ventanilla única digital real, con independencia del nivel administrativo competente. Delegar no es perder poder; es multiplicar capacidad operativa. Si los colegios profesionales que tramitamos diariamente millones de expedientes no existiéramos, serían necesarios miles de funcionarios adicionales para absorber esa carga de trabajo.

El ciudadano solo quiere resolver su problema; nosotros conocemos el camino técnico y jurídico para hacerlo con garantías José Pérez de las Bacas y Vacas — Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de la Región

¿Hay motivos para el optimismo?

El balance de 2025 confirma que la colaboración público-privada funciona. El inicio de 2026 exige dar un paso más: simplificar, coordinar y confiar. Digitalizar no es solo implantar tecnología; es rediseñar procesos, la tramitación no puede ser un laberinto sinuoso, debe convertirse en una línea recta. Los gestores administrativos somos primera línea de servicio público, aunque no llevemos uniforme. Y estamos convencidos de que, si trabajamos juntos —Administración y profesionales— llegará el momento en que España deje de tramitar y empiece verdaderamente a funcionar.