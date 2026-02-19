Ortuño defiende su gestión tras las críticas de los bomberos por la falta de medios en el incendio de Águilas

El Consorcio de Bomberos denunció este miércoles que tuvo que usar una carretilla elevadora de obra para sacar de un piso en llamas a una mujer de 43 años y una adolescente de 15 porque no contaban con ningún vehículo de rescate en altura, poniendo así de manifiesto la falta de medios con la que tienen que trabajar. Este jueves, el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, defendía su gestión ante las críticas del Cuerpo y del PSOE, si bien reconocía que "hay trabajo por hacer".

En este sentido, quiso acotar su responsabilidad recordando que, desde que asumió las competencias de Emergencias, en julio de 2024, se ha reforzado la plantilla del Consorcio y mejorado la prestación del servicio en los parques de bomberos de la Región.

L.O.

"Está en marcha un proceso selectivo para incorporar 36 profesionales", señaló, al tiempo que recordaba que el 30 de diciembre del pasado año se publicó una oferta de empleo público con 49 plazas. "Estamos hablando de 85 nuevos profesionales", recalcó.

En cuanto a la mejora de las condiciones laborales, Ortuño destacó que, desde septiembre de 2024 hasta ahora, se han celebrado dieciséis mesas de negociación y ocho reuniones de distintos grupos de trabajo. "Pero es que, además, también estamos adquiriendo nuevos vehículos", agregó el portavoz, detallando que el Gobierno regional ha destinado más de 3 millones de euros para comprar diez camiones: "Seis ya están aquí y cuatro se van a incorporar en las próximas fechas".

Por otra parte, desde la Consejería del ramo informan de que se están renovando los equipos de protección e intervención del Cuerpo de Bomberos y se están ultimando los pliegos para cometer obras de mejora en los parques de bomberos de San Pedro de Pinatar y de Molina de Segura, entre otros. Además, se está redactando ya el anteproyecto del nuevo parque de bomberos de Caravaca de la Cruz. Para Ortuño, esto demuestra "con hechos y con inversiones que estamos avanzando en la mejora de los servicios de Emergencias".

Dicho esto, aseguró que su equipo analiza periódicamente "cuáles son las necesidades y las demandas de cada uno de los parques" para "seguir avanzando". "Somos conscientes de que hay que seguir haciendo mucho más, por supuesto", admitió, asegurando que su "voluntad política" y la del Gobierno regional del presidente Fernando López Miras "es total y absoluta".

Diez vehículos de rescate en altura

Sobre la falta de vehículos de rescate en altura, el consejero puso de manifiesto que todos los medios materiales y todos los vehículos del Consorcio se distribuyen "desde un punto de vista operativo y técnico para garantizar la prestación del servicio".

Ortuño aprovechó para informar de que en la Región de Murcia hay diez vehículos de altura, mientras que en la provincia de Valencia, excluida la capital, hay siete. Por su parte, en la provincia de Albacete hay tres, añadió.

Pese a que el compromiso del Gobierno regional es adquirir nuevos vehículos, indicó que "cuando uno decide comprar un camión, por los trámites y los plazos administrativos, pasa el tiempo que pasa", que pueden ser "muchos meses".

PSOE cree que el PP pone en peligro a la ciudadanía

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, aseguró antes de empezar la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Regional que "la inacción, la irresponsabilidad y la falta de gestión del Partido Popular y de López Miras están poniendo en peligro a la ciudadanía de la Región de Murcia".

La socialista Carmina Fernández, escoltada por Juan Andrés Torres y Fernando Moreno, en la Asamblea Regional. / PSRM

"De no estar la plataforma, no sabemos lo que hubiera sucedido", clamó la portavoz parlamentaria del PSRM, que recordó que en el Ayuntamiento de Águilas se han aprobado hasta tres mociones pidiendo más dotación de medios en el municipio al Consorcio de Extinción de Incendios de la Región de Murcia (CEIS): más personal, más inversión y más medios. "Es una circunstancia que se repite en muchos municipios", aseguró.

Fernández destacó que, desde 2021, deberían haberse incorporado 120 bomberos más y solo se han incorporado 20. Recogió las reivindicaciones de los bomberos del CEIS, que piden que el servicio sea público, ya que "el Gobierno de López Miras se ha desentendido, ha deteriorado el servicio, seguramente con la intención de externalizarlo y privatizarlo".