Protesta
La huelga sanitaria alcanza las 10.000 consultas suspendidas desde el lunes en la Región de Murcia
Por cuarto día consecutivo, nuevas consultas, operaciones y pruebas quedan sin realizar
Un día más, la huelga sigue dejando una importante suma de cancelaciones en su actividad en los centros sanitarios murcianos. Durante este jueves, han sido suspendidas 2.552 consultas externas, 96 cirugías y 701 pruebas. En el caso de las consultas, esta cifra representa un 19.5% del total. Y en el de las pruebas, de un 17%. La proporción más grande es la de las cirugías, con un 31%. Es decir, una de cada tres, no se realizan.
El seguimiento de la huelga ha sido de un 17.81% durante este jueves, según fuentes oficiales. Aunque el Sindicato Médico CESM ha cifrado en un 65% el seguimiento de la huelga en los hospitales de la Región de Murcia, y en un 30% en el caso de los centros de Atención Primaria.
La convocatoria de huelga se prolongará hasta el viernes 20 de febrero. A partir de esa fecha, los paros tendrán un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.
Esta huelga nace como respuesta a la oposición a la negociación que se está siguiendo del Estatuto Marco en el Ministerio de Sanidad y al acuerdo que ha alcanzado el departamento que dirige Mónica García con los sindicatos mayoritarios, pero también contra los incumplimientos de las mejoras acordadas con la Consejería murciana.
