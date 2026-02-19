Especialistas en metales y plaguicidas para vigilar la calidad del agua

La nueva licitación del laboratorio de la cuenca del Segura no solo garantiza la continuidad de los análisis, sino que fija con detalle el perfil técnico del equipo que deberá asumir durante dos años una tarea altamente especializada. La documentación publicada este lunes en la Plataforma de Contratación revela exigencias muy concretas en materia de cualificación y experiencia.

La Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha diseñado un pliego que pone el foco en la solvencia técnica del adjudicatario. El contrato exige un equipo con perfiles altamente cualificados y experiencia acreditada en técnicas instrumentales avanzadas.

Entre las condiciones más relevantes figura la obligación de contar con dos titulados universitarios equivalentes a máster, con al menos tres años de experiencia. Uno de ellos deberá acreditar experiencia en espectroscopía de emisión mediante ICP (plasma acoplado inductivamente), técnica clave para la determinación de metales en aguas continentales, residuales, sedimentos y biota.

El segundo titulado deberá tener experiencia en cromatografía de gases-masas, orientada a la detección de plaguicidas organoclorados y organofosforados, triazinas e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). El pliego precisa que estos trabajos requerirán "amplios conocimientos de ofimática" y dominio del inglés.

Además, el equipo deberá incluir personal con experiencia en análisis microbiológico y en la detección e identificación de larvas de mejillón cebra y almeja asiática, dos especies invasoras cuya presencia preocupa en distintas cuencas españolas.

Otro de los ejes del contrato es el mantenimiento del sistema de calidad del laboratorio. El personal deberá tener conocimientos y experiencia en trabajo conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, estándar internacional que regula la competencia técnica de los laboratorios. También deberá manejar los sistemas de gestión internos, incluido el LIMS, e introducir datos en las aplicaciones del organismo.

El pliego contempla asimismo la respuesta ante episodios imprevistos. El equipo deberá disponer de un teléfono móvil de emergencias operativo para actuar en caso de vertidos accidentales, episodios de espumas o mortandad de peces, incluso fuera de la jornada habitual.

La empresa adjudicataria asumirá todos los costes laborales, de seguros y de vehículos, quedando la Administración expresamente exenta de responsabilidad en ese ámbito. Además, no podrá realizar análisis de contraste ni controles de vertido para entidades que estén siendo objeto de expedientes sancionadores en curso por parte de la CHS, debiendo presentar declaración jurada previa.

Aunque no son obligatorios, el conocimiento de la normativa de aguas vigente, de los protocolos de toma de muestras y de la propia cuenca del Segura sumará puntos en la valoración. Con esta licitación, la Confederación refuerza el perfil técnico de un servicio que sustenta las decisiones administrativas sobre vertidos y calidad ambiental en la Región de Murcia