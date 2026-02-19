La consejera de Política Social admite que "el sistema falla" en violencia de género y reclama más recursos al Estado

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, reconoció en el Pleno de la Asamblea Regional de este jueves que "el sistema falla" en la protección frente a la violencia de género y ha reclamado más recursos al Estado, al tiempo que ha defendido una subvención cercana a los dos millones de euros para reforzar las plantillas de los Servicios Sociales de Atención Primaria en la Región de Murcia.

Ruiz realizó estas declaraciones durante una interpelación del Grupo Parlamentario Popular sobre las subvenciones destinadas a mejorar las ratios de profesionales en los servicios sociales municipales.

En su intervención, comenzó condenando los últimos asesinatos machistas y mostró su solidaridad con las víctimas y sus familias. "No podemos mirar a otro lado", afirmó al admitir que "el sistema falla", aunque aseguró que el Gobierno regional trasladó su preocupación al Ministerio del Interior y ha pedido más recursos humanos.

En el ámbito social, la consejera defendió que el Ejecutivo autonómico ha destinado una aportación cercana a los dos millones de euros para reforzar las plantillas de atención primaria de servicios sociales, dentro de una inversión global que ha superado los 40 millones de euros en financiación a ayuntamientos y mancomunidades. Según ha indicado, el Gobierno central ha aportado "3,5 millones" en este ámbito.

Ruiz enmarcó la medida en un contexto de incremento de la pobreza y la exclusión social en España, citando la tasa Arope y señalando que el país ha sido el tercero de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza o exclusión.

También aludió a la pérdida de poder adquisitivo de las familias por el aumento de precios, y ha defendido que la Región ha apostado por "fomentar la autonomía" frente a modelos "meramente asistenciales".

La diputada del PP Mari Carmen Pelegrín agradeció la labor de los más de 840 profesionales que, ha dicho, han atendido a más de 94.000 personas en la Región, y ha defendido el "ADN" social del Partido Popular basado en familia, conciliación y empleo. También criticó la política del Gobierno central en materia de financiación y vinculó el aumento de usuarios de servicios sociales a la situación económica nacional.

Macroparques fotovoltaicos

Por otro lado, durante la sesión de control, Vox interpeló al consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, por la autorización de macroparques fotovoltaicos en suelos agrícolas.

Vázquez defendió que la Consejería ha evaluado viabilidad técnica, seguridad industrial, conexión a red e impacto ambiental "con rigor y sin atajos", pero ha subrayado que el departamento no ha decidido sobre la clasificación del suelo ni la ubicación de las plantas.

El consejero señaló que la superficie agrícola ha ocupado alrededor del 35% del territorio regional, mientras que las renovables han representado en torno al 0,3%, y ha rechazado la idea de una "invasión" del suelo productivo.

En materia sanitaria, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, explicó la contratación del servicio de soporte para el sistema corporativo de gestión de dosis en diagnóstico por imagen.

Indicó que la herramienta, implantada en todos los hospitales, permite registrar y optimizar la exposición a radiaciones ionizantes y que el contrato garantiza atención a incidencias en 24 horas durante toda la semana. Según afirmó, los niveles de irradiación en la Región se han situado entre un 20% y un 30% por debajo de la media nacional y un 11% por debajo de estándares europeos más exigentes.

El PSOE reprochó también el retraso en la elaboración del Plan Regional contra la Obesidad Infantil aprobado por unanimidad en comisión, mientras que el consejero de Salud ha enumerado programas de prevención y promoción de hábitos saludables ya implantados.

Noticias relacionadas

Por último, la consejera de Cultura, Carmen María Conesa, defendió el trabajo con el sector cultural y la priorización de estrategias consolidadas ante las críticas socialistas por el retraso en la puesta en marcha de la Feria de la Cultura regional.