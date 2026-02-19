Consecuencias de la huelga: "Nos han dicho que la operación de mi padre en Los Arcos se suspendía a las puertas del quirófano"

Cuatro horas después de llegar al Hospital Los Arcos del Mar Menor, en los boxes preparándose para entrar al quirófano, le comunicaron ayer a los hijos de José Segura, un paciente de 86 años, dependiente y con movilidad reducida, que no le podían intervenir de la operación de próstata que tenía programada por la huelga de médicos que se está celebrando esta semana y que ya les avisarían con una nueva cita.

Su hija, Rosa Segura, no daba crédito y mostraba ayer su enfado ante una situación que cree que se podía haber evitado con planificación, ya que los médicos saben que van a hacer huelga y "esto es maltratar a una persona mayor. Podían habernos dicho que no fuéramos con una sola llamada".

"Mi padre lleva nueve meses con una sonda y nos citaron la semana pasada para operarle este martes de la próstata, cuando nos llamaron ya sabían que esta semana había una huelga y aun así han mantenido la cita, obligando a trasladar entre dos personas a un mayor dependiente que apenas puede moverse. Y, para colmo, han tenido a una persona de 86 años en ayunas hasta las 11.00 de la mañana que nos han avisado de que nos fuéramos", explica la hija de este paciente a La Opinión.

Rosa Segura recuerda que ante la previsión de huelga, el día anterior avisó en la residencia donde está su padre de que le dijeran algo si les llamaban avisándoles de que la operación se suspendía por el paro de los médicos. "Pero nadie llamó. Este miércoles hemos llegado al hospital con mi padre a las 7.30 de la mañana, cuando nos habían citado, y hemos esperado hasta que nos han pasado a boxes para que lo desvistiéramos ya para pasar a quirófano".

La sorpresa de esta familia llegó cuando las enfermeras les comunicaron a las once de la mañana que la intervención no se iba a realizar. "Nos han dicho que la operación de mi padre se suspendía a las puertas del quirófano", afirma su hija, quien asegura que ellos no fueron los únicos, ya que "a muchos pacientes, con la vía ya puesta para operarles, también les dijeron que se marcharan a casa".

Esta afectada dice entender que los médicos tengan motivos para hacer una huelga, "están en su derecho", pero lo que no asume es que ante estas situaciones "no exista una planificación".

Salud: "Lamentablemente, las consecuencias del derecho a huelga las pagan los pacientes"

La Consejería de Salud afirma comprender "la situación por la que tienen que pasar los pacientes a quienes no se avisa de que van a sufrir retrasos", por lo que "el SMS se pone a su disposición para citarlos a la mayor brevedad". Aunque sus responsables aclaran que el derecho a la huelga no obliga a los médicos a comunicar con antelación si van a participar o no en esta protesta, lo que no les permite planificar la asistencia con el tiempo suficiente y, "lamentablemente, las consecuencias las pagan los pacientes".

Salud apunta que ante los servicios mínimos impuestos por el TSJ, que corresponden a los turnos de un día festivo, se limita mucho más la atención sanitaria en estas jornadas de huelga, por lo que se están atendiendo principalmente las patologías oncológicas y aquellas que no son demorables.

7.500 consultas y 200 operaciones suspendidas

El tercer día de huelga sanitaria en la Región de Murcia siguió ayer acumulando suspensiones de consultas externas, cirugías y pruebas. En el Servicio Murciano de Salud (SMS), durante este miércoles, hasta 2.774 consultas externas no se pudieron realizar, lo que supone una paralización del 19,5% de la actividad prevista para la jornada de ayer. En el caso de las cirugías, fueron 64 las que se suspendieron -entre ellas las de José Segura-, mientras que las pruebas diagnósticas suspendidas fueron 1.565, el área donde menos se resintieron, con un 10.4%.

En total, el balance general que deja la huelga médica desde su comienzo el pasado lunes, es de 7.512 consultas, 221 operaciones y 1.565 pruebas suspendidas en el SMS esta semana.

El seguimiento del paro aumentó en este tercer día de protestas hasta el 17,72%, según la Consejería de Salud, mientras que los convocantes, el Sindicato Médico CESM, lo cifra en un 35% en Atención Primaria y en un 70% en hospitales.