Cinco años de espera: el bombeo del Albujón tensa la relación entre la Comunidad y la CHS

El debate hídrico en la Región de Murcia está más vivo que nunca. La mejora de las reservas tras las lluvias ha reactivado con fuerza la discusión sobre las infraestructuras pendientes. En ese contexto, el Gobierno autonómico ha elevado el tono frente a la Confederación Hidrográfica del Segura y ha situado el bombeo de la rambla del Albujón como símbolo de la inacción estatal.

El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, compareció tras el Consejo de Gobierno para denunciar que el proyecto de impulsión del Albujón —declarado urgente y de interés general en 2021— sigue sin avances. El consejero fue contundente al asegurar que este retraso está afectando directamente "al presente y al futuro del Mar Menor".

Cabe recordar, tal y como ya informó La Opinión, que buena parte de la comunidad científica alerta de que mientras que el Mar Menor siga recibiendo aportes diarios de agua dulce que alteran su equilibrio físico y químico, el riesgo de una nueva 'sopa verde' seguirá presente. Además, según los últimos datos disponibles, preocupa la reducción de la salinidad en el Mar Menor por la entrada continuada de agua dulce. Los valores actuales, en torno a 40,68 PSU, se sitúan entre los más bajos de los últimos cinco años para esta época, disminuyendo el gradiente con el Mediterráneo y comprometiendo la característica hipersalinidad del ecosistema. Esta alteración afecta a especies adaptadas a condiciones muy específicas, como la nacra, y debilita la resiliencia global del sistema.

Ortuño insistió en que la entrada de agua dulce cargada de nutrientes por ese cauce constituye el principal foco de desequilibrio ecológico de la laguna. Según expuso, desde 2021 han llegado 34 hectómetros cúbicos, "el equivalente a más de 13.000 piscinas olímpicas", con un flujo constante de unos 360 litros por segundo, además de filtraciones subterráneas. En su diagnóstico, la actuación estatal ha quedado en un compromiso incumplido: el Gobierno central "declaró el proyecto urgente y se olvidó de él".

El portavoz reclamó plazos concretos y un calendario de obras, rechazando compromisos genéricos. A preguntas de los periodistas, reiteró que la Comunidad ha pedido formalmente a la Confederación Hidrográfica del Segura un compromiso claro y una fecha de inicio. "Cinco años de inacción ya son demasiados y el Mar Menor no puede esperar", sostuvo.

Réplica socialista

La ofensiva del Ejecutivo murciano encontró respuesta en la oposición. La portavoz del PSRM-PSOE, Isabel Gadea, defendió que la actuación sobre la rambla del Albujón sí ha dado pasos administrativos recientes y trasladó el foco de responsabilidad al Gobierno autonómico.

Gadea recordó que la CHS contrató el pasado mes de diciembre la redacción del proyecto para renovar la impulsión, una intervención que —según explicó— permitirá reducir la llegada de agua con nitratos a la laguna. No obstante, advirtió de que la medida por sí sola no resolverá el problema estructural mientras no se actúe sobre el origen de la contaminación en el Campo de Cartagena.

La dirigente socialista acusó al Ejecutivo regional de incoherencia política, al exigir soluciones al Estado mientras, a su juicio, no adopta decisiones propias para frenar los vertidos. En ese sentido, señaló directamente al presidente autonómico, Fernando López Miras, como responsable de impulsar las medidas necesarias para evitar que los nitratos alcancen el Albujón y el Mar Menor.

Entre esas actuaciones, Gadea situó la aprobación del plan de ordenación territorial de la cuenca del Mar Menor, que —subrayó— acumula seis años de retraso. La portavoz sostuvo además que el Gobierno regional, "lejos de cumplir la ley del Mar Menor, ahora pretende desmantelarla con la ultraderecha", lo que a su juicio agravaría la situación ambiental de la laguna y prolongaría el conflicto institucional en torno a la gestión del agua.

La ampliación de Camarillas es "una necesidad"

La crítica por el retraso de la impulsión del Albujón se enmarca en una ofensiva más amplia del Ejecutivo regional sobre la política hidráulica. En plena mejora de las reservas, el Gobierno autonómico defiende que la coyuntura evidencia la necesidad de nuevas infraestructuras y de modernizar las que existen. Entre ellas, el recrecimiento de la presa de Camarillas y la planificación de un sistema que permita almacenar más agua en episodios de lluvias intensas.

Ortuño defendió que el recrecimiento de Camarillas es "una necesidad" que nunca se ha materializado por motivos políticos, aludiendo a la oposición histórica desde Castilla-La Mancha. Citando estimaciones de los regantes, aseguró que la ejecución de infraestructuras permitiría almacenar hasta 160 hectómetros cúbicos adicionales. También señaló que, según la propia Confederación, se han perdido en torno a diez hectómetros por desembalses recientes, volumen que —explicó— equivaldría al abastecimiento de la ciudad de Murcia durante medio año.

El portavoz utilizó estos datos para reforzar su reivindicación de un plan nacional del agua que modernice embalses y promueva nuevas obras. En su intervención vinculó la falta de inversión estatal con la situación de los servicios públicos y defendió que la planificación hídrica es imprescindible en territorios con déficit estructural como la cuenca del Segura.

Los embalses del Segura ya alcanzan el 46%

La discusión llega en un momento de mejora inédita de las reservas. Los embalses de la demarcación superan los 520 hectómetros cúbicos, cerca del 46 % de su capacidad, tras sumar más de 70 hectómetros en la última semana gracias a las precipitaciones de enero y febrero. El volumen almacenado no se registraba desde la primavera de 2021, aunque sigue siendo inferior a la media nacional y todavía reflejando el carácter crónicamente deficitario de la cuenca.

El incremento se ha concentrado en grandes infraestructuras como Cenajo, Fuensanta o La Pedrera, mientras el año hidrológico comenzó con cifras que apenas superaban el 20 %. La comparación con 2025 —cuando se almacenaban poco más de 220 hectómetros— ilustra el salto registrado este invierno. Pese a la bonanza, organizaciones agrarias reclaman adelantar decisiones de desembalse y aliviar restricciones de riego que aún alcanzan cerca de la mitad de las dotaciones.

En ese escenario, el Gobierno regional insiste en que la abundancia puntual no debe ocultar los problemas estructurales. El mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, la mejora del sistema del Albujón y el refuerzo de embalses aparecen como ejes de una misma estrategia: aprovechar el agua cuando llega y reducir los aportes contaminantes que amenazan al Mar Menor.

La laguna, que encadena meses de estabilidad tras años de crisis ecológicas, continúa recibiendo aportes constantes desde el Campo de Cartagena. Para el Ejecutivo murciano, la demora del bombeo del Albujón simboliza la falta de coordinación entre administraciones en un asunto que combina urgencia ambiental y planificación hidráulica. El debate, lejos de cerrarse con la lluvia, vuelve a intensificarse.