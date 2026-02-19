Ascienden a 41 los bebés intoxicados por una toxina en la leche de fórmula

El Ministerio de Sanidad ha actualizado la cifra de bebés afectados hasta el momento por la presencia de toxina cereulida en preparados de leches infantiles de fórmula, con un total de 41 casos notificados al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). En estos niños habían aparecido síntomas gastrointestinales asociados al consumo de fórmulas infantiles incluidas en la retirada por posible contaminación con la toxina cereulida, producida por Bacillus cereus.

Los 41 casos se han registrado en un total de diez comunidades autónomas, entre las que se encuentra la Región de Murcia.

Precisamente, la Consejería de Salud murciana fue de las primeras en dar la voz de alarma a final del pasado año. Según la información del departamento que dirige el consejero Juan José Pedreño, en la comunidad se han dado cinco casos de lactantes que tuvieron que ser hospitalizados por vómitos y síntomas gastrointestinales tras consumir leche de fórmula incluida en una retirada preventiva internacional por presencia de toxina cereulida.

Los ingresos se produjeron entre diciembre y enero y todos los menores ya han sido dados de alta y se encuentran en buen estado en sus domicilios, según fuentes sanitarias.

El Ministerio informa de que los 41 casos comunicados han sido notificados por diez comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja y Comunitat Valenciana.

La media de edad de los casos fue de 4 meses y todos presentaron síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos y diarrea, con o sin otros síntomas asociados.

Sanidad también detalla que se han notificado otros diez casos con síntomas compatibles que consumieron productos de las marcas retiradas, aunque en nueve de ellos no fue posible identificar el lote de fórmula infantil consumido. En relación con la evolución clínica, trece de los casos requirieron hospitalización. Todos ellos han sido dados de alta. Únicamente uno de los casos hospitalizados precisó ingreso en una unidad de cuidados intensivos (UCI) al presentar, además de la sintomatología gastrointestinal, una infección respiratoria.

En el estudio microbiológico, en tres casos se identificó algún microorganismo en muestras de heces: Campylobacter sp. en un caso, rotavirus en otro y Bacillus cereus en un tercero. Asimismo, en dos casos se notificó la existencia de episodios de gastroenteritis en el entorno familiar.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha venido informando a través de sucesivas alertas sobre la retirada de estos productos, en coordinación con las autoridades competentes y en el marco de los mecanismos europeos de intercambio rápido de información.

Diferentes países de la Unión Europea han comunicado la identificación de casos que podrían estar relacionados con este evento. No obstante, por el momento no se dispone de una definición de caso común a nivel de la UE.

La información remitida por España ha sido incorporada al Rapid Outbreak Assessment que el ECDC ha publicado en la tarde de este jueves como parte del seguimiento coordinado de este evento a nivel europeo.

El Ministerio de Sanidad mantiene la coordinación con las comunidades autónomas, la AESAN y las autoridades sanitarias europeas, y continuará actualizando la información conforme avance la evaluación epidemiológica y se disponga de nuevos datos.