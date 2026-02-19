Ángeles Fernández: "La fisioterapia está cada vez más valorada por la población, pero no pasa lo mismo con la Administración”

Hoy en día es muy habitual escuchar frases como: “menos mal que fui al fisio”. Después de una operación, tras un accidente, por un dolor de espalda que no dejaba dormir o para que una persona mayor vuelva a caminar con seguridad. La fisioterapia se ha ganado la confianza de la gente. Los pacientes la valoran, la recomiendan y agradecen sus resultados.

Sin embargo, Ángeles Fernández Cadenas, decana del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, explica que ese reconocimiento social no siempre se traduce en un apoyo real por parte de la Administración.

La fisioterapia es cada vez más visible, pero, ¿la Administración responde igual?

No del todo. La ciudadanía confía en nosotros y cada vez demanda más nuestros servicios, pero en la sanidad pública sigue habiendo pocos fisioterapeutas. Las cifras están muy por debajo de lo recomendable. Esto provoca listas de espera largas y tratamientos más cortos de lo que muchos pacientes necesitan.

¿Qué consecuencias tiene esta falta de profesionales?

La principal es que muchos pacientes no reciben el tratamiento adecuado a tiempo. En problemas de lesiones, enfermedades neurológicas o respiratorias, empezar pronto con fisioterapia puede marcar la diferencia entre recuperarse bien o que el problema se vuelva crónico.

Si no se refuerzan las plantillas, el sistema pierde eficacia y además aumentan otros gastos: más pruebas médicas, más medicación e incluso más cirugías.

Desde el Colegio insisten en que invertir en fisioterapia no es un gasto.

Defendemos que es una inversión en salud. La fisioterapia ayuda a reducir el dolor, mejora la movilidad y disminuye el uso de medicamentos, especialmente analgésicos y antiinflamatorios.

También permite que las personas mantengan su autonomía y puedan seguir trabajando o haciendo su vida normal. Esto reduce el número de bajas laborales y su duración. Apostar por la fisioterapia es apostar por la prevención, por un envejecimiento activo y por un sistema sanitario más sostenible.

Otro tema que preocupa al sector es la situación del convenio con la sanidad privada, que lleva tiempo caducado. ¿En qué punto se encuentra?

Es una situación preocupante, porque el 80% de nuestros colegiados depende de ese convenio. Las condiciones económicas no se han actualizado y muchos fisioterapeutas están cobrando el Salario Mínimo Interprofesional, a pesar de tener una carrera universitaria y formación de posgrado, másteres o incluso doctorados.

Necesitamos un marco justo que garantice una atención de calidad a los pacientes y unas condiciones dignas para los profesionales.

¿Cómo afecta esto a las clínicas y a los pacientes?

Afecta directamente a la dignidad laboral de los fisioterapeutas. No es razonable que un profesional sanitario con alta cualificación cobre lo mismo que empleos en los que no se necesita una cualificación, especialmente cuando el nivel de vida y las responsabilidades de los fisioterapeutas han aumentado tanto.

No se puede exigir calidad asistencial si no se ofrecen condiciones laborales adecuadas. Un fisioterapeuta necesita tiempo para valorar y tratar bien a cada paciente, pero también necesita estabilidad y un salario acorde a su responsabilidad. Si esto no se cuida, el desgaste profesional aumenta y al final todo el sistema se resiente.

Defender al fisioterapeuta es también defender al paciente.

La fisioterapia ha evolucionado mucho en los últimos años.

Muchísimo. Hoy existen áreas como la fisioterapia neurológica, pediátrica, geriátrica, deportiva, respiratoria, de suelo pélvico o en cuidados intensivos. La profesión se ha especializado mucho y los fisioterapeutas realizan formación avanzada para ofrecer la mejor atención posible.

Por eso defendemos que se reconozcan oficialmente estas especialidades, ya que aportan mayor seguridad al paciente y ponen en valor la preparación del colectivo.

Últimamente escuchamos hablar cada vez más de ejercicio terapéutico. ¿Qué papel tiene?

Es una herramienta fundamental para los pacientes ya que no se trata simplemente de “hacer ejercicio”, sino de realizar programas diseñados por un fisioterapeuta y adaptados a cada persona.

En casos de enfermedades neurológicas, cardíacas o cáncer, el ejercicio terapéutico mejora mucho la calidad de vida. Además, hace que el paciente participe activamente en su recuperación.

¿Qué mensaje final le gustaría transmitir?

A la ciudadanía, que acuda siempre a fisioterapeutas colegiados y que entienda que la fisioterapia no solo trata lesiones, también previene y educa en salud.

Y a las instituciones, que escuchen la demanda social y refuercen la presencia de fisioterapeutas en la sanidad pública. Invertir en fisioterapia es invertir en calidad de vida, autonomía y en un sistema sanitario más eficiente.

La fisioterapia no es un lujo ni un complemento. Es una pieza clave del sistema sanitario. La sociedad ya lo reconoce. Ahora falta que la Administración lo haga con la misma claridad.