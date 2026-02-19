Alicia Rubio presentará mañana su candidatura a rectora tras el 'ok' a los estatutos de la UMU

Casi al mismo tiempo que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma aprobaba en su reunión de este jueves los nuevos estatutos de la Universidad de Murcia (UMU), con los que se da el pistoletazo de salida a la convocatoria de elecciones en la institución de educación superior, la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Alicia Rubio, anunciaba que mañana viernes presentará su candidatura a rectora de la UMU.

El nombre de Rubio ha estado desde el primer momento en las quinielas de la carrera electoral, ya que siendo mano derecha del actual rector, José Luján, se la ha visto como una de las opciones con más peso para que el Rectorado de la Universidad de Murcia esté presidido por primera vez en su historia por una mujer.

Además de vicerrectora, Alicia Rubio es catedrática del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas de la Facultad de Economía y Empresa , licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales en la UMU (1989-1994) y doctora por la UMU en 2004, también fue profesora visitante en la Universidad de Southampton (Inglaterra) en 2012.

En gestión universitaria, ha sido vicedecana de la Facultad de Ciencias del Trabajo (2004-2006), coordinadora de Inserción Laboral del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo (2006-2014).

En los últimos años ha desempeñado en cargo de vicerrectora de Empleo, emprendimiento y Sociedad (2018-2022) y vicerrectora de Estudiantes y Empleo (2022-2026). A nivel nacional ha liderado el Grupo de Empleo de CRUE Estudiantes en los últimos cuatro años.

Además de Alicia Rubio, han confirmado su candidatura a las elecciones de la UMU este 2026 el exdecano de la Facultad de Economía y Empresa, Samuel Bauxauli, y el decano de la Facultad de Química, Guillermo Díaz. También suenan los nombres de Alfonsa García y María Senena Corbalán, que también han ocupado vicerrectorados en esta última legislatura junto a José Luján.

Nuevos estatutos

Los nuevos estatutos de la UMU que ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia recibieron el apoyo del Claustro de la institución el pasado mes de diciembre. Tras recibir la validación oficial de la Comunidad Autónoma - y la posterior publicación del texto tanto en el BORM como en el BOE -, la Universidad de Murcia (UMU) inicia el camino hacia la renovación del Rectorado y su Claustro.

El documento final es el resultado de una propuesta inicial del rector que fue profundamente modificada tras el debate de más de quinientas enmiendas, de las cuales se incorporaron más de dos tercios al texto definitivo. Los estatutos vigentes hasta ahora en la Universidad de Murcia databan del año 2004.

La principal aportación de estos estatutos es la armonización del autogobierno de la UMU con la LOSU y con un complejo ordenamiento que incluye la Ley de la Ciencia, la Ley de Convivencia Universitaria y los decretos sobre enseñanzas y acreditación institucional. La normativa se ha diseñado bajo un criterio de flexibilidad para permitir modificaciones rápidas ante futuros cambios legislativos, como los anunciados estatutos del PDI, del estudiantado o las futuras leyes regionales de universidades y ciencia. Además, la institución se define ahora como un agente activo que debe contribuir al respeto al Estado de Derecho, la memoria democrática, la defensa de los derechos humanos y la protección del medio natural.

En cuanto a la organización interna, la universidad mantiene su modelo basado en Facultades y Departamentos, pero modifica la composición del Claustro y del Consejo de Gobierno para garantizar una mayor participación y democracia interna, con especial atención a la mejora de la representación del estudiantado y del Personal Técnico, de Gestión y de Administración de Servicios (PTGAS). Los nuevos estatutos otorgan reconocimiento expreso al Consejo de Estudiantes, a la Escuela Internacional de Doctorado y a la Escuela de Formación Continua. Asimismo, se ha incluido un capítulo dedicado a la transparencia y el buen gobierno, junto con un título específico sobre los órganos de garantía de la comunidad universitaria, al tiempo que se moderniza la regulación de los Institutos de Investigación para potenciar la transferencia de conocimiento y la calidad institucional.

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, señalaba este jueves que el Ejecutivo "no reescribe los estatutos, sino que ejerce un control de legalidad para verificar que el texto aprobado por la universidad pues se ajusta a la normativa. Creemos que unos estatutos adaptados al marco actual refuerzan la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas y evidentemente el decreto se aprueba porque ha superado pues el control de legalidad por parte de los servicios jurídicos correspondientes".

Mejoras para los estudiantes: derechos y deberes

El Consejo de Estudiantes (CEUM) celebra los nuevos estatutos, ya que el nuevo decreto moderniza la norma más importante de la Universidad, que ha estado 22 años sin actualizaciones, y blinda para las próximas décadas nuevos derechos y deberes para el estudiantado, según indican.

El presidente del CEUM, Antonio Nicolás, afirma que "los nuevos Estatutos demuestran la fuerza que el estudiantado consigue al actuar de forma unida, y son producto del esfuerzo, diálogo y lealtad institucional que estudiantes, PDI y PTGAS hemos puesto para producir una norma plural que regirá sin duda durante décadas".

Según detalla, el estudiantado progresa en docencia y evaluación con estos nuevos estatutos, ya que se blindan dos convocatorias en cada asignatura, como mínimo por curso, en las que poder obtener el máximo de la calificación global; asegurar que en la revisión de exámenes no se podrá agravar la calificación inicial; forjar adaptaciones curriculares y metodológicas para estudiantes con necesidades especiales de apoyo educativo o discapacidad; y potenciar una metodología activa de docencia y aprendizaje centrada en el estudiante.

En materia de conciliación y dispensa académica se dan grandes avances, aspecto que beneficiará a muchos estudiantes que compatibilizan sus estudios con la vida familiar, laboral, problemas de salud, etc. La UMU también mejora en orientación profesional e inserción laboral, en seguridad (alertas meteorológicas y prevención de riesgos) y en ciencia ciudadana (todas las enmiendas de esta materia provienen de estudiantes). A nivel interno, incrementa moderadamente la representación estudiantil en Claustro y Consejo de Gobierno, así como la ponderación de voto para las elecciones a Rector o Rectora (25% antes, 27% ahora).