Más de 11.300 aspirantes se presentarán a las oposiciones de Maestro en la Región

Más de 11.300 aspirantes intentarán hacerse este año con una de las 1.607 plazas de Maestros que ha convocado la Comunidad Autónoma de Murcia. Las próximas oposiciones son las más numerosas en cuanto a plazas convocadas en el ámbito educativo hasta el momento, pero también baten el récord de opositores. En concreto, serán siete los aspirantes por plaza convocada, según las cifras adelantadas por el consejero Víctor Marín este jueves durante su intervención en la sesión de control de la Asamblea Regional.

El plazo de inscripción para las oposiciones al cuerpo de Maestros de Infantil y Primaria se cerró el pasado lunes a última hora de la mañana y han sido 11.300 solicitudes las que se han presentado y cumplen los requisitos.

El pasado mes de noviembre la Mesa Sectorial de Educación aprobó la oferta de 1.607 plazas para las oposiciones de Maestro que se celebrarán este año, previsiblemente el próximo mes de junio.

La OPE (oferta pública de empleo) dispondrá de 1.493 plazas de acceso libre y las 114 restantes se reservarán para personas con discapacidad.

El reparto final de las 1.607 plazas que convocará la Consejería de Educación recoge que 398 irán a Infantil; 288 a Pedagogía Terapéutica; 276 plazas a Primaria; 200 a Inglés; 184 a Audición y Lenguaje; 132 a Educación Física; 80 a Música y 49 a Francés.

La oferta de empleo contempla 633 plazas procedentes de la tasa de reposición, de las que 588 son para el turno libre, 45 para la reserva de discapacitados y 10 plazas que se añaden para el cuerpo de Inspectores.

Novedades de la próxima oposición

Las próximas oposiciones de Educación traen además novedades, ya que la Consejería de Educación ha anunciado varios cambios que pasan principalmente por incluir la opcionalidad que ya existe en la prueba de desarrollo teórico también en la parte práctica. Esto permitirá que los opositores puedan elegir entre varias preguntas e incluso entre dos modelos de exámenes, opción A y B.

Otra de las novedades será el diseño del ejercicio práctico, que correrá a cargo de una comisión formada por tres miembros del tribunal, con el fin de que haya un trabajo conjunto sobre la prueba y no como se hacía hasta ahora, que se encargaba solo el presidente del Tribunal 1 de cada especialidad.

Esta fue una de las peticiones realizadas por los opositores que se presentaron a la convocatoria de Secundaria de junio de 2025, en la que hubo un alto porcentaje de suspensos y quejas reiteradas de los aspirantes por los errores en las pruebas y las diferencias a la hora de las correcciones.

También en la próxima convocatoria los exámenes se harán en papel autocopiable y los aspirantes se podrán llevar copia del ejercicio que han realizado.