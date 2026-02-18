El acalde de San Javier pondrá una querella contra Sánchez Serna por llamarle "hijo de puta": "No podía permanecer impasible"

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo (PP), se querellará por injurias contra el coordinador de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, por llamarle "hijo de puta", tras expulsar del pleno municipal a un edil de la formación morada, enfermo de cáncer, acusándole de utilizar su dolencia en el ejercicio de su cargo.

Según fuentes del gabinete del alcalde, la querella se interpondrá ante el Tribunal Supremo, ya que Sánchez Serna está aforado, y se pedirá una indemnización de 30.000 euros, que, en caso de ganar, el regidor de San Javier destinará a la junta local contra el cáncer.

Esta querella responde a las declaraciones que Sánchez Serna hizo en su cuenta de X sobre el alcalde de San Javier. "Expulsa a un concejal de Podemos y le dice que utiliza su grave enfermedad de cáncer por hablar de ello en redes sociales o por no ir a los plenos los días que recibe quimio", escribió antes de insultarle. "En una región normal, esta persona no debería permanecer en su puesto ni un día más", añadió.

En declaraciones a La Opinión, el alcalde de San Javier se mostró sorprendido de que "todo un diputado nacional" hable en ese tono, algo que "se califica solo". Según él, "no podía permanecer impasible".

Al conocer la intención del alcalde de San Javier, Sánchez Serna respondió que los populares "llevan tres años llamando hijo de puta al presidente del Gobierno", por lo que "debe ser que creen que las expresiones gruesas solo son monopolio de Ayuso o del PP".

El coordinador regional de Podemos sostiene que Luengo "sabe perfectamente que esa querella no tiene recorrido, solo hay que ver la jurisprudencia". "Tiene que hablar de querellas, para no hablar de su actitud asquerosa, inhumana e indigna con un concejal que tenía cáncer y por eso no podía ir a los plenos. De todos modos, si esa querella sirve para que se conozca más su comportamiento en San Javier, la llevaré con mucho orgullo", ha indicado.

Ayto San Javier

La polémica comenzó este martes, durante la celebración de un pleno municipal en la localidad murciana, cuando la concejal de Turismo, Estíbaliz Masegosa (PP), reprochó al edil de Podemos Matías Cantabella su ausencia durante la celebración de una comisión a la que había sido convocado, y este le afeó el gesto, diciéndole que conocía su situación personal y el porqué de su falta a esa reunión: "Yo me estoy tratando de un cáncer y no pude asistir ese día", afirmó varias veces Cantabella.

Esta redacción se puso en contacto con Masegosa, que reconoció que la situación no fue "nada agradable". "Ante la falta de argumentos, el concejal de Podemos me increpó y me amedrentó", recuerda. "Consideré que tenía que callarme ante una persona que utiliza ese tono", añade. Masegosa subraya que ella en ningún momento se refiere a su enfermedad porque Cantabella nunca le comunicó el motivo de su ausencia en la citada comisión y tan solo se refirió a que tenía una "cita médica". "De todas formas, en ningún momento tuve intención de hacer pública esta información", asegura.

Ante la falta de argumentos, el concejal de Podemos me increpó y me amedrentó Estíbaliz Masegosa — Concejal de Turismo PP

La concejala del PP defiende la actitud del alcalde, ya que es Cantabella el que dice que se va y Luengo le pide que se quede, pero, ante los "gritos" del dirigente de Podemos, "no le deja otra opción" que expulsarle. "Está usted expulsado del pleno. Ahora voy a hablar de su utilización del cáncer en este pleno durante mucho tiempo y en redes sociales. Su actitud es una vergüenza para todos los enfermos de cáncer y sus familiares", dijo Luengo.

Un día después del incidente, el regidor de San Javier denuncia que Podemos está "retorciendo" lo ocurrido. "Si la concejal de Turismo —Masegosa— hubiera sido de Podemos y el edil que la calla a gritos hubiera sido del PP o de Vox, a saber lo que dirían", señala. Luengo recuerda que su cometido en el Pleno es "mantener el orden", algo que Cantabella no le permitió hacer con su actitud "salvaje". E insiste a esta Redacción en que "usa la enfermedad como un escudo", lo que considera "una falta de respeto para todos los enfermos de cáncer".

Cantabella asegura que con la exposición pública de su enfermedad solo pretendía "apoyar a la sanidad publica", pero "nunca sacar rédito"

Para Cantabella, el incidente es consecuencia de un "afán desmesurado de venganza" hacia su persona con el fin de que abandone la política. Según él, el objetivo de la exposición que ha hecho de su enfermedad en redes "siempre ha sido dar visibilidad a un cáncer que mucha gente oculta" y "ser útil" a través de contar su experiencia, además de "apoyar la sanidad pública", pero "nunca sacar rédito".

Ione Belarra pide la dimisión de Luengo

En la polémica también ha entrado la secretaria nacional de Podemos, Ione Belarra, quien ha pedido a Núñez Feijóo que pida la dimisión del alcalde de San Javier. "Espero que

Noticias relacionadas

Feijóo tenga un mínimo de decencia y de humanidad y cese inmediatamente del partido al alcalde del PP en San Javier, que ataca vilmente a nuestro concejal de Podemos por su enfermedad de cáncer. No todo vale", ha puesto en la red social X.