La Región pide más mano dura frente a la compra por Internet de ropa y calzado falso que llega a España

La Región de Murcia quiere que haya más 'mano dura' con mayores controles en origen para evitar la comercialización de ropa y calzado falso comprado por Internet que infringe la propiedad intelectual e industrial, que supone competencia desleal a productos diseñados y fabricados en Europa, y en particular en España, como en sectores tradicionales como la moda o el sector del calzado.

Así lo planteó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López, este miércoles en el pleno del Consejo Interterritorial de Internacionalización celebrado en Barcelona. El objetivo es, expuso, cerrar el paso a artículos que entran en el mercado sin los mismos estándares, controles o garantías que se exigen a la producción europea.

Durante su intervención en el pleno, defendió que "no se pueden tomar decisiones de forma unilateral que puedan incidir negativamente en la competitividad del tejido empresarial", indicó López Aragón. También reivindicó que la política comercial y económica "debe construirse desde la realidad de quienes generan empleo y sostienen nuestra economía, como los empresarios".

El pleno también abordó la evolución reciente del comercio internacional, la situación de los acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos, Mercosur e India, así como el seguimiento del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial y el nuevo Plan Estratégico para el refuerzo de la Vigilancia de Mercado. En la situación actual de inestabilidad internacional y de tensiones comerciales, la consejera subrayó que "una sociedad no avanza si no avanzan sus empresas", y señaló que el Gobierno regional "sitúa al empresario en el centro de su acción política".

"No podemos exigir a nuestros empresarios los estándares más altos y permitir que compitan en desigualdad de condiciones

“En la Región de Murcia trabajamos junto a las empresas y hemos presentado el Plan de Internacionalización y Atracción de Inversiones 2026, que diseñado con más de 400 aportaciones del tejido productivo y que ya cuenta con una Unidad de Vigilancia de Mercados operativa para anticipar riesgos y acompañar a nuestros empresarios con información rigurosa y útil”, afirmó la consejera.

La titular de Empresa recordó que el 35% del PIB regional procede de las exportaciones, con especial peso de los sectores industrial, energético y agroalimentario. “Somos una economía abierta y competitiva, pero necesitamos reglas claras y equitativas. No podemos exigir a nuestros empresarios los estándares más altos y permitir que compitan en desigualdad de condiciones”, señaló.

La consejera de Empresa, Marisa López Aragón (4º izquierda), durante su participación en el pleno celebrado en Barcelona, este miércoles. / CARM

En relación con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, la consejera valoró positivamente la aprobación del reglamento de salvaguardas en el Parlamento Europeo, al considerar que estas cláusulas son “imprescindibles para proteger al sector primario frente a posibles distorsiones”.

“No estamos en contra del comercio internacional. Estamos a favor de un comercio justo y recíproco. Nuestros agricultores y ganaderos cumplen exigencias sanitarias, medioambientales y laborales muy estrictas, y merecen que se defiendan sus intereses con firmeza”, remarcó, insistiendo en que “el campo no puede ser moneda de cambio en ningún acuerdo comercial”.

El Fondo Soberano, pendiente

Asimismo, la consejera lamentó la falta de información concreta y la ausencia en el orden del día del denominado Fondo Soberano, por lo que reclamó mayor transparencia y certidumbre para las comunidades autónomas. Al respecto, la consejera reclamó medidas claras sobre la reindustrialización y su importancia para las comunidades con el fin de, entre otras cuestiones, “evitar situaciones como la que estamos viviendo en Cartagena con la venta de Sabic”.

Por último, López Aragón consideró que “mientras se presumen cifras macroeconómicas, miles de empresarios afrontan costes crecientes, incertidumbre regulatoria y decisiones que se toman sin contar con ellos. La administración debe ser una aliada y no un obstáculo. No se puede gobernar de espaldas a quienes crean empleo”.