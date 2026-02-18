Quejas de los sindicatos por el 'modelo EGB' en los colegios de la Región

El desarrollo del proyecto para implantar el 'modelo EGB' en los colegios públicos de la Región de Murcia a partir del próximo curso no convence a los sindicatos, quienes este miércoles han denunciado públicamente la "opacidad" e "improvisación" de la Consejería de Educación y Formación Profesional en este ámbito, exigiendo al consejero Víctor Marín que de explicaciones en la próxima Mesa Sectorial de Educación.

De esta forma se han pronunciado los responsables de Sterm y de la Federación de Educación de CCOO, quienes han mostrado su descontento por la fórmula utilizada por la Consejería en la exposición pública de la estrategia de implantación del primer ciclo de la ESO en centros de Infantil y Primaria.

El anuncio realizado este lunes por Víctor Marín sobre los once colegios a partir del próximo curso ampliarán su enseñanza incorporando los dos primeros cursos de Secundaria -y que vienen a sumarse a los siete que ya lo tienen en la Región de Murcia- ha generado incertidumbre y malestar en la comunidad educativa. Según Sterm, "la medida se ha comunicado sin transparencia, sin planificación clara y sin ofrecer explicaciones técnicas que la respalden".

Más de sesenta centros habían solicitado impartir estas enseñanzas, pero la Consejería no ha hecho públicos ni el listado completo de solicitudes ni los criterios utilizados para seleccionar los once colegios finalmente designados. Algunos centros que sí formalizaron su petición aseguran que ni siquiera han recibido la visita de técnicos para comprobar si sus instalaciones reúnen las condiciones exigidas. Por el contrario, se da la paradoja de que entre los seleccionados hay colegios que no habían solicitado participar.

Sterm afirma que, además, "la comunicación con los equipos directivos ha sido deficiente", ya que muchos se enteraron a través de la prensa, sin haber recibido previamente información oficial.

Los sindicatos critican que la Consejería tampoco se han aclarado aspectos fundamentales sobre la organización académica y la planificación de grupos. En colegios con varias líneas por nivel, por ejemplo, no se sabe cuántos grupos de 1º de ESO se autorizarán. Del mismo modo, persisten las dudas sobre qué ocurrirá con el alumnado de 6º de Primaria que desee continuar sus estudios en el instituto de adscripción y si mantendrá su derecho preferente de acceso.

La incertidumbre es aún mayor en lo que respecta a las plantillas docentes. El profesorado ha participado recientemente en el concurso de traslados sin conocer las condiciones reales en las que desempeñará su labor el próximo curso. La falta de previsión podría derivar en desplazamientos forzosos por insuficiencia de horas en determinadas especialidades o en la obligación de itinerar entre varios centros para completar el horario.

También temen las organizaciones sindicales que la Administración opte por cubrir estas enseñanzas mediante contratos a tiempo parcial, "lo que aumentaría la precariedad y la inestabilidad laboral del profesorado". Estas jornadas, además, no computan el cálculo de plazas para oposiciones —puesto que solo las vacantes a tiempo completo son las que la Consejería tiene en cuenta para hacer la oferta pública de empleo—, lo que supondría un perjuicio añadido para el personal docente.

CCOO recuerda que ya advirtió a través de la junta de personal de que la normativa en vigor ya permite la adscripción de ese primer ciclo de la ESO en colegios bajo el criterio de entorno rural y de entorno desfavorecidos. Pero "queda en el aire el procedimiento" que se seguirá.

Por ello, han solicitado una reunión urgente al Consejero para negociar el impacto de esta medida en las plantillas docentes, sin haber recibido por el momento ninguna respuesta.