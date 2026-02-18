El pescado azul, el gran ausente en los menús escolares de la Región

La presencia de pescado azul en los menús escolares de la Región de Murcia es prácticamente inexistente, llegando a incumplirse la recomendación de que estos incluyan al menos tres o más raciones mensuales. Esta es una de las conclusiones que se extrae del informe 'Análisis de comedores en España. Cumplimiento de las recomendaciones de consumo de pescado' que acaba de presentar la Fundación Española de Nutrición (FEN) y la Organización de Productores de Pesa Fresca del Puerto y Ría de Marín (Opromar), quienes realizan un análisis de la situación de los comedores escolares españoles durante los últimos meses del pasado año 2025.

En términos generales, el estudio señala que el 96,7% de los comedores escolares en nuestro país cumple con las frecuencias semanales que se recomiendan de consumo de pescado -entre una y tres a la semana-, aunque la mayoría sirve casi exclusivamente pescado blanco y solo el 26,1% alcanza la recomendación mínima de pescado azul.

"Esto implica que tres de cada cuatro comedores escolares pueden no proporcionar omega-3 suficiente para el desarrollo neurológico infantil", afirman, ya que el pescado que se incluye en los menús "no tiene los ácidos grasos esenciales EPA y DHA necesarios para el desarrollo cognitivo y visual".

Para el trabajo de campo, los autores han analizado los menús de 2.738 comedores escolares de centros educativos públicos de educación Primaria de las 17 comunidades autónomas, de los que 132 comedores corresponden a la Región de Murcia. En esta investigación se ha evaluado el cumplimiento de las recomendaciones nutricionales relacionadas con el consumo de pescado, los valores energéticos y de macronutrientes y las especies específicas que son consumidas por los alumnos.

Los resultados muestran diferencias muy marcadas por comunidades autónomas en consumo de pescado azul en el ámbito educativo, diferencias que los responsables del trabajo llegan a calificar de "abismales". Mientras que Aragón lidera la clasificación con un 74,4% de cumplimiento de las recomendaciones, seguida de Castilla-La Mancha, con un 59,1%. En el lado opuesto se sitúan la Comunidad Valenciana (6,2%), Cataluña (2,7%) y la Región de Murcia (0%).

La Fundación Española de Nutrición apunta que "resulta curioso que las comunidades de interior consumen más pescado que las de la costa".

En este contexto, el 30% de los centros identificados cumple con los estándares, el 40% requiere de ajustes moderados y el 30% se encuentra en una situación crítica.

El estudio ha analizado también la calidad y variedad de los menús escolares, un aspecto en el que la Región de Murcia logra la mayor puntuación en 'no repetición de recetas' y en la 'variedad de técnicas culinarias' utilizadas para preparar la comida de los alumnos. Mientras que el porcentaje de centros que especifican los ingredientes utilizados se sitúa en el 65,9%.

Análisis de calidad y variedad de los menús por comunidades. / L.O.

Dictadura de la merluza

El informe indica que se han encontrado en los menús escolares 16 especies de pescado blanco y 8 de pescado azul que son consumidas regularmente. Los moluscos, sin embargo, solo se sirven en el 15,6% y los crustáceos en el 0,5%.

Por pescados, la merluza es la reina de las comidas de los escolares, ya que está presente en el 91,7% de los menús. Mientras que entre los pescados azules presentes destacan el salmón (44,8%) y el atún (44,3%). Aun así, se ha detectado que el atún es usado principalmente como ingrediente secundario y solo en el 6,8% de las ocasiones como ingrediente principal del plato.

Pescados más utilizados en los menús escolares Merluza.

Bacalao.

Salmón.

Atún.

Abadejo.

Caballa.

Palometa.

Calamar.

Rape.

Boquerón.

Educación afirma que "los comedores cumplen la recomendación"

Desde la Consejería de Educación y Formación Profesional, encargada de supervisar los menús escolares junto a la de Salud, afirman que los comedores de la comunidad cumplen con la recomendación de incluir en los menús entre una y tres raciones de pescado a la semana, ya que se da pescado un mínimo de seis veces al mes, así que la media es más de una ración a la semana, alternándose pescado blanco y azul.

También recuerdan que los menús que se sirven en los colegios murcianos "están supervisados por profesionales con formación en Nutrición Humana y Dietética de manera que se garantice que son variados, equilibrados y adaptados a las necesidades nutricionales de cada grupo de edad".

En la Región, los menús escolares están compuestos por un primer plato (ración de verdura en forma de ensalada, o verdura cocinada); un segundo plato (guisos de cuchara); postre, pan y agua. La normativa establece, en el caso de los pescados, que estos irán en función de la estación, deben cumplir los requisitos establecidos en la normativa alimentaria vigente y serán de la clase A. Se servirán limpios, exentos de espinas, escamas y vísceras y, con o sin piel, en su caso fileteado.

Educación recuerda a su vez que la Región es pionera en alimentación escolar saludable con el Decreto 97/2010, de 14 de mayo, por el que se establecen las características nutricionales de los menús y el fomento de hábitos alimentarios saludables en los centros docentes no universitarios y supera lo establecido en el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025.