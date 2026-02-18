Compras
Una de las perfumerías más longevas de Murcia echa el cierre y pone su catálogo a disposición con "descuentos especiales"
La cadena informa de que la web seguirá funcionando a nivel nacional
"Liquidación por cierre", es lo que se puede leer en los escaparates de las tiendas de esta histórica perfumería, que ha acompañado a los murcianos durante tantos años. Dentro de poco más de un mes, las cinco tiendas de las que dispone en la Región de Murcia bajarán la persiana.
Esta cadena valenciana de perfumes, maquillaje y cosmética tiene más de medio siglo de trayectoria. Se trata de una empresa que comenzó siendo familiar y que acabó con una red comercial de hasta 22 tiendas, divididas entre cinco provincias (Valencia, Castellón, Alicante, Tarragona y Murcia).
Perfumerías Prieto ofrece descuentos por liquidación
Nacida como Perfumerías Francisco Prieto, esta cadena de origen valenciano avisó en febrero de su fecha de cierre. En la Región de Murcia dispone de cinco establecimientos repartidos en Murcia Cartagena, Lorca y Molina de Segura.
Tras la comunicación a su clientela acerca de su adiós, ha puesto todo su catálogo a disposición del consumidor, en una liquidación de existencias con "descuentos especiales" antes del cierre definitivo, que se efectuará el 31 de marzo.
Prieto no se irá para siempre: la web seguirá viva
Solo los establecimientos físicos se verán afectados por el cierre. La cadena informó a sus clientes por SMS hace unos días de la "liquidación por cierre" y de los "descuentos especiales". Al mismo tiempo que daba las gracias a todos ellos tras "estos 70 años".
A su vez, indicó que Prieto no moriría, pues su web seguiría estando operativa. La tienda online lleva operativa desde el 2013 y seguirá así, vendiendo productos de formal normal (hasta nuevo aviso).
