Así es el nuevo 'Bintazo' para volar de Murcia a Canarias desde 95 euros entre abril y junio

La compañía aérea Binter, que conecta la Región de Murcia con Canarias con los vuelos regulares que presta desde el Aeropuerto de Corvera, anunció este miércoles que lanza un 'Bintazo' para viajar hasta Gran Canaria o Tenerife a precios reducidos y desde 95 euros entre abril y junio de este año.

Los pasajeros de estos vuelos, añaden en el comunicado, disfrutarán de las "ventajas diferenciales" que ofrece la aerolínea canaria en sus aviones Embraer E195-E2 -"el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase", con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con "amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo", entre otras.

Los billetes pueden adquirirse hasta el 2 de marzo para viajar entre el 8 de abril y el 15 de junio. Entrando en detalles, a través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 95 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta las dos principales ciudades canarias, o cualquiera de las otras islas canarias con aeropuerto, haciendo escala en las anteriores.

¿Dónde se pueden comprar? Los usuarios que estén interesados y puedan aprovechar la promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.

Cinco frecuencias semanales

Binter ofrece vuelos entre Murcia y Canarias cinco días a la semana. La aerolínea vuela a Gran Canaria los martes, miércoles y viernes, mientras que con Tenerife Norte opera los jueves y domingos. Además, mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como 'Discover', "el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal", o 'AirPass Explorer', que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.