Luis Hidalgo: "En Murcia se come bien y equilibrado"

"Nuestros menús están regulados y son todo un ejemplo, no me creo que Murcia esté en un 0% de cumplimiento de las recomendaciones de pescado azul", así lo afirma el decano del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Región de Murcia, Luis Hidalgo, al ser preguntado por los resultados del estudio que acaba de dar a conocer la Fundación Española de Nutrición.

Hidalgo explica que "los escolares murcianos tienen incluidas en sus comidas legumbres entre dos y tres veces a la semana, que son otra fuente de ácidos grasos, como también lo son los frutos secos", por lo que considera que no hay que preocuparse por este supuesto déficit por una menor presencia de pescado azul. Además, considera que en muchas ocasiones el pescado azul puede estar presente como complemento en otros platos, sin ser la pieza principal, como ocurre cuando se le añade atún a la ensalada o se usa para la salsa de macarrones o espaguetis.

En cuanto a los beneficios del pescado azul, destaca el omega-3 y los aceites esenciales que hacen que quien los consuma se sienta menos inflamado, al tiempo que controla las grasas y mantiene a raya el colesterol y los triglicéridos.

Sobre el modelo de comidas escolares implantado en la Región de Murcia, el especialista señala que "contamos con una orden que es pionera a nivel nacional en regular la alimentación infantil" y en la que se establece que el menú estará compuesto por un único plato principal, al que precede siempre un entrante que suele ser una ensalada, a diferencia de otras comunidades autónomas que tienen dos platos principales. "Nuestro modelo es el ideal, ya que tiene ensalada y un plato principal, lo que no lleva al niño a tener que elegir entre dos platos", sostiene.

Además, apunta a que en muchas ocasiones el segundo plato de los menús que incluyen dos suele estar formado por fritos y rebozados, algo que se está excluyendo precisamente de los comedores escolares.

"En Murcia se come equilibrado y bien y el modelo que tenemos es el más adecuado", insiste el decano de los Dietistas-Nutricionistas.