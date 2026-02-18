El acalde de San Javier pondrá una querella contra Sánchez Serna por injurias

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo (PP), se querellará por injurias contra el coordinador de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, por llamarle "hijo de puta", tras expulsar del pleno municipal a un edil de la formación morada, enfermo de cáncer, acusándole de utilizar su dolencia en el ejercicio de su cargo.

Según fuentes del gabinete del alcalde, la querella se interpondrá ante el Tribunal Supremo y se pedirá una indemnización de 30.000 euros, que, en caso de ganar, el regidor de San Javier destinará a la junta local contra el cáncer.

Esta querella responde a las declaraciones que Sánchez Serna ha hecho en su cuenta de X sobre el alcalde de San Javier. "Expulsa a un concejal de Podemos y le dice que utiliza su grave enfermedad de cáncer por hablar de ello en redes sociales o por no ir a los plenos los días que recibe quimio".

"No es tenga un comportamiento indigno, o sea directamente un hijo de puta, es que como autoridad pública está insultando a todos los enfermos de cáncer del país que también relatan su enfermedad en redes y se tienen que ausentar de sus trabajos", señala Sánchez Serna.

"En una región normal, esta persona no debería permanecer en su puesto ni un día más, y si permanece, debería ser el presidente del PP Región de Murcia, Fernando López Miras, quien pidiera su dimisión. Lo contrario, sostener a personajes tan miserables e inmorales, retrata a todo el PP", ha afirmado el coordinador de Podemos en su red social.

La polémica comenzó este martes, durante la celebración de un pleno municipal en la localidad murciana, cuando la concejal de Turismo, Estíbaliz Masegosa (PP), reprochó al edil de Podemos Matías Cantabella su ausencia durante la celebración de una comisión a la que había sido convocado, y éste le afeó el gesto, diciéndole que conocía su situación personal y el porqué de su falta a esa reunión: "Yo me estoy tratando de un cáncer y no pude asistir ese día", afirmó varias veces Cantabella.

En esa disputa intervino el alcalde, José Miguel Luengo pidiendo calma, pero el enfrentamiento subió de tono y el regidor terminó por echar del pleno al edil de Podemos. "Está usted expulsado del pleno. Ahora voy a hablar de su utilización del cáncer en este pleno durante mucho tiempo y en redes sociales. Su actitud es una vergüenza para todos los enfermos de cáncer y sus familiares", dijo.

Ione Belarra pide la dimisión de Luengo

En la polémica también ha entrado la secretaria nacional de Podemos, Ione Belarra, quien ha pedido a Núñez Feijóo que pida la dimisión del alcalde de San Javier. "Espero que

Feijóo tenga un mínimo de decencia y de humanidad y cese inmediatamente del partido al alcalde del PP en San Javier, que ataca vilmente a nuestro concejal de Podemos por su enfermedad de cáncer. No todo vale", ha puesto en la red social X.