El Gobierno limita el bono social eléctrico para las familias de Murcia numerosas con ingresos más altos

Los usuarios que disfrutan del bono social eléctrico en España crecieron más de un 4% en 2025, rondando ya los 1.73 millones. De todo estos, un 27% cuenta con esta ayuda por ser familia numerosa, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, desde este martes, hay novedades. El Gobierno central limitará el acceso de las familias numerosas murcianas al bono social de la luz.

Esta nueva medida se aprobó dentro de la Estrategia de Pobreza Energética 2026-2030, en el Consejo de Ministros. Pese a ello, aún tiene que ser concretada en un real decreto, previa consulta pública, para que se pueda implantar.

Este anuncio no pilla por sorpresa para el que sigue la actualidad política. En 2021, la que era entonces vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, confesó la intención de realizar modificaciones durante una intervención en el Congreso de los Diputados. Dos años más tarde, volvió a mencionarse después de que saliese publicado que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, recibió esta ayuda.

Ajustar el bono a los consumidores que más lo necesitan

La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez busca como objetivo reducir el impacto el bono social eléctrico a los ciudadanos que más lo necesiten. Según avanzó La Vanguardia, el texto aprobado explica que "se pretende, primero, adaptar la normativa para evitar la obtención de este descuento por rentas altas y, segundo, permitir un mayor gasto eléctrico sujeto al bono social para los consumidores electrodependientes".

En esa hoja de ruta también se menciona que el Ejecutivo "evaluará las condiciones y criterios de acceso al bono social con el fin de que llegue a los hogares que tienen necesidad de él, limitando el acceso a las rentas altas". Por otro lado, la vicepresidenta Sara Aagesen, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de reunirse con la mesa social de pobreza energética en la sede del ministerio afirmó que habían incluido que "la renta tiene que ser un principio rector para los consumidores. Es lo justo".

Más de 24.000 beneficiaros del bono en la Región de Murcia

De acuerdo con los datos del Ministerio, en España había 851.156 títulos de familias numerosas en vigor a 31 de diciembre de 2024. Para entonces, los beneficiarios del bono social pertenecientes a esa categoría ascendían a prácticamente la mitad (417.209).

Según datos más recientes de la web de Transición Ecológica, la cifra se eleva hasta 460.244, es decir, el 26,6% del total de beneficiarios actuales de la ayuda, siendo Andalucía (85.490), Comunidad de Madrid (81.949) y Cataluña (76.064) las comunidades con más usuarios. A lo lejos aparece Murcia, con 24.512 (un 5,3%).

Las entidades EsadeEcPol y Oxfam Intermón realizaron un estudio en el que se confirmó que la tasa de cobertura del bono social eléctrico en 2022 solo fue del 24,5%: solo lo recibieron 2 de cada 10 potenciales beneficiarios.

Uno de cada tres hogares que recibe el bono no pertenece precisamente al segmento más necesitado

Este dato entra en conflicto con las familias que sí que recibieron la ayuda. Mientras 8 de cada 10 hogares con dificultades económicas quedaron fuera de la ayuda, el 60% de las familias numerosas con ingresos medio-altos sí lograron beneficiarse de ella. El estudio revela que uno de cada tres hogares que recibe el bono no pertenece precisamente al segmento más necesitado de la población.

La principal razón que explica esta distorsión no es económica, sino administrativa. Según el informe, el mayor obstáculo para acceder al bono social es la burocracia del proceso de solicitud, una barrera que golpea con más fuerza a los hogares con menos recursos.

Un descuento del 42,5% en el bono social eléctrico

La concesión del bono social eléctrico depende de los ingresos de cada unidad familiar, con una excepción: las familias con más de tres hijos pueden acceder a él sin necesidad de acreditar su nivel de renta.

Normalmente, el descuento estaba situado en el 25% de la factura, pero la crisis energética que estalló en 2022 forzó una ampliación temporal que, a día de hoy, permanece vigente con una rebaja del 42,5% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos. Existe una tercera categoría, los vulnerables severos en riesgos de exclusión.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, subrayó que mejorar la protección de estos colectivos es uno de los pilares centrales de la Estrategia: "Eso significa reabrir la definición de qué significa vulnerable a efectos de bono social y aplicar con carácter general criterios de renta. Es importante que el que tenga necesidad, tenga acceso a él y aquellas familias que no tengan necesidad, no sea así, para focalizar mejor los esfuerzos de este apoyo en la factura".

Sin embargo, el documento gubernamental no concreta ningún plazo para limitar el acceso al bono social a los hogares de rentas altas. Una omisión llamativa si se tiene en cuenta que el mismo texto sí establece marcos temporales para otras medidas contempladas en la Estrategia, como las "dirigidas a aumentar la tasa de cobertura del bono social eléctrico mediante la participación de las cooperativas eléctricas, las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía", para las que se fija un horizonte de seis meses.

Qué requisitos debes cumplir para obtener el bono social eléctrico en la Región de Murcia

Para poder beneficiarse del bono social eléctrico, los hogares deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Contar con unos ingresos anuales inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas: lo que equivale a 12.600 euros al año

de 14 pagas: lo que equivale a 12.600 euros al año Ser perceptores del Ingreso Mínimo Vital

Cobrar una pensión mínima sin ingresos adicionales que superen los 500 euros anuales.

Quienes aspiren a la categoría de consumidor vulnerable severo, que conlleva un descuento mayor, deben cumplir un criterio de renta más estricto: sus ingresos anuales no pueden superar el 50% de los umbrales fijados para los consumidores vulnerables ordinarios.

Las familias numerosas ocupan un lugar especial en este esquema. Basta con acreditar dicha condición para acceder automáticamente al descuento del 42,5%. No obstante, si quieren optar a la categoría de vulnerables severos y beneficiarse así de una rebaja superior, sí deberán demostrar que cumplen los criterios de renta establecidos para ello.