Fallece José Fuertes, consejero delegado del Grupo Fuertes e Hijo Predilecto de Alhama

José Fuertes Fernández, consejero delegado del Grupo Fuertes e Hijo Predilecto de Alhama de Murcia, ha fallecido en la madrugada de este miércoles a los 89 años de edad. La capilla ardiente estará instalada en el Tanatorio de Alhama de Murcia y la misa funeral por su eterno descanso se celebrará este jueves en la Iglesia de San Lázaro, a las 11 horas.

José Fuertes ha ejercido como consejero delegado de Grupo Fuertes desde su fundación en 1954. Natural de Alhama de Murcia, estaba casado y era padre de cinco hijos y abuelo de nueve nietos. Fue una figura de referencia en el sector ganadero tanto a nivel regional como nacional.

Fuertes destacó por su decisiva contribución a la modernización y mejora del sector porcino español a través de ElPozo Alimentación, así como al impulso y crecimiento de la empresa ganadera Cefusa, compañía líder del sector e integrada en Grupo Fuertes. A lo largo de su trayectoria profesional, fue vicepresidente de Ibermutuamur, vocal en diversas entidades financieras y administrador solidario de empresas industriales.

Asimismo, desarrolló distintas funciones en el ámbito inmobiliario y desempeñó labores de asesoramiento, gestión y dirección de empresas pertenecientes al holding.

Junto a sus hermanos Tomás y Juana Fuertes, fue nombrado Hijo Predilecto de Alhama de Murcia en 2015, su localidad natal, donde en 1935, su padre, Antonio Fuertes, fundó una charcutería en la Plaza ‘El Pozo Concejil’. Con el paso de los años, se convertiría en una de las empresas líderes del sector alimentario en España.

José Fuertes era una persona cercana, que se distinguía por su sencillez, gran amigo de sus amigos, apasionado de las cosas bien hechas y trabajador infatigable, amante de su familia y con un gran interés por aprender cosas nuevas cada día. Mantenía un fuerte vínculo afectivo con Alhama de Murcia, su localidad natal, donde participaba activamente de las fiestas y la vida cotidiana del pueblo.

José Fuertes / Ayuntamiento de Alhama

El Ayuntamiento llora a "una de las figuras más relevantes de la historia reciente del municipio"

El Ayuntamiento de Alhama ha lamentado el fallecimiento de "una de las figuras más relevantes de la historia reciente del municipio" y ha expresado su más profundo pesar por la muerte del empresario, que fue distinguido como Hijo Predilecto en 2015, tras la aprobación unánime del Pleno municipal, que contó con un amplio respaldo social e institucional. El nombramiento reconoció una trayectoria vital y profesional ejemplar, estrechamente vinculada al desarrollo económico, social y laboral de la localidad.

Junto a sus hermanos, Tomás y Juana Fuertes Fernández, contribuyó de manera decisiva al crecimiento y consolidación del proyecto empresarial familiar iniciado por su padre, Antonio Fuertes Sánchez, hoy convertido en un referente nacional e internacional. Bajo su dirección, ElPozo Alimentación se consolidó como una de las principales compañías del sector agroalimentario europeo, manteniendo su sede principal en Alhama de Murcia y generando empleo, estabilidad y prosperidad para miles de familias.

El expediente que motivó su nombramiento como Hijo Predilecto destacó "no solo la dimensión empresarial de su trayectoria, sino también su compromiso permanente con la localidad, su apuesta por la innovación y la creación de oportunidades, así como su contribución directa al bienestar colectivo", destacan desde el Ayuntamiento de Alhama en un comunicado. "La presencia del Grupo Fuertes en el municipio ha sido, durante décadas, uno de los principales motores de progreso y un elemento clave en su proyección exterior", apuntan.

José Fuertes Fernández fue, además, un referente de constancia y arraigo, señalan desde el Consistorio: "Siempre llevó el nombre de Alhama de Murcia allí donde desarrolló su actividad profesional, convirtiéndose en motivo de orgullo para generaciones de alhameños y alhameñas.

La alcaldesa, en nombre del Ayuntamiento y de toda la Corporación municipal, ha trasladado su más sincera condolencia a la familia y allegados, así como a los trabajadores y trabajadoras de ElPozo Alimentación y del Grupo Fuertes, acompañándolos en estos momentos de dolor.

El Consistorio se suma al luto por su pérdida y reconoce, una vez más, "la huella que deja en la historia reciente y en la memoria colectiva de Alhama de Murcia".

"La Región de Murcia se despide de un referente"

Por su parte, el presidente regional, Fernando López Miras, ha trasladado sus a la familia, amigos y a todos los trabajadores de la compañía. "Hoy la Región de Murcia se despide de un referente. José Fuertes, junto a su familia, ha convertido El Pozo Alimentación en bandera de nuestra tierra en todo el mundo, motor de empleo y oportunidades", ha escrito el líder del Ejecutivo en su cuenta de X.

Asimismo, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha querido dedicar unas palabras al fallecido: "Deja un legado de esfuerzo, compromiso y superación y una firme apuesta por la Región", ha escrito en sus redes sociales.

Minuto de silencio en el partido de ElPozo Murcia

Esta tarde el Palacio de los Deportes de Murcia guardará un minuto de silencio en homenaje a José Fuertes durante el encuentro de ElPozo Murcia contra el Barça. El fallecido era principal patrocinador del club, que ha querido trasladar sus condolencias para familia y amigos.

El empresario además siempre estuvo muy vinculado al equipo Alhama CF ElPozo, que a través de sus redes sociales también ha expresado "el más sentido pésame a su familia, amigos y allegados en estos momentos tan difíciles".

También el UCAM Murcia CB, que este año tiene entre sus patrocinadores principales a la firma con sede en Alhama de Murcia, ha mostrado sus condolencias por la pérdida.