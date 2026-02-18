Las elecciones de la UMU se celebrarán en abril, tras las Fiestas de Primavera

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma disponían de un plazo de cuatro meses para revisar y dar el visto bueno a los estatutos de la Universidad de Murcia (UMU), pero le han bastado dos. El nuevo texto que marca las normas y el desarrollo de la vida universitaria en la principal institución de educación superior de la Región de Murcia será aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno de la comunidad, según han confirmado distintas fuentes a La Opinión, tras lo que serán publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (Borm).

La publicación en el Borm a final de esta misma semana dará vía libre al rector de la Universidad de Murcia, José Luján, para convocar su Consejo de Gobierno entre lunes y martes próximos, un encuentro en el que se aprobará el calendario electoral de la institución para los comicios previstos para este año 2026, en los que se convocan elecciones al Rectorado y al Claustro.

Desde la propia Universidad de Murcia afirman que, siguiendo los plazos, las elecciones se celebrarán la tercera semana de abril, tras las Fiestas de Primavera de la capital si los estatutos reciben el 'ok' del Ejecutivo murciano este jueves, como está previsto.

La convocatoria se ha ido retrasando pese a las fechas inicialmente previstas, ya que tras el anuncio de la salida del actual rector de la UMU para ocupar la secretaría general de la patronal murciana Croem se barajó que las elecciones se convocaran a principio de año, algo que ocurrirá en los últimos días de febrero.

Calendario electoral

Una vez que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia apruebe la próxima semana el calendario electoral será el secretario general de la UMU, Francisco Antonio González Díaz, quien convoque las elecciones y a partir de ese momento arrancará el proceso electoral y se contarán seis semanas para la celebración de los comicios de los que saldrá el nombre del nuevo rector y de los miembros del claustro.

En este tiempo se llevarán a cabo todos los procedimientos previstos, entre los que se encuentra la publicación del censo y el plazo para la presentación de candidaturas.

"La previsión es que las elecciones sean la tercera semana de abril, cuando se votará en primera vuelta a las candidaturas que se presenten", explican desde la dirección de la UMU.

De esta primera votación saldrán los nombres del nuevo equipo si alguna de las candidaturas que se presenta logra la mitad de los votos más uno. De no ser así, se tendrá que celebrar una segunda vuelta, que sería una semana después.

Más de 35.000 personas llamadas a votar

En las próximas elecciones de la UMU están llamadas a votar las más de 35.000 personas que componen actualmente la comunidad educativa y entre las que se encuentran cerca de 32.000 estudiantes y unos 4.000 empleados, entre personal docente e investigador (PDI), PDI temporal y personal de administración y servicios (PAS).

Los próximos comicios traerán importantes cambios a la universidad, ya que los nuevos estatutos implantan una única legislatura de seis años, a diferencia de los dos mandatos actuales de cuatro más cuatro años. Pero también hay otro cambio que afecta directamente a las elecciones, ya que en la renovación de los cargos directivos de la Universidad de Murcia, ya no será necesario que los candidatos al Rectorado sean catedráticos, una condición indispensable hasta este momento.

Las elecciones más reñidas

Hasta el momento son cinco los nombres confirmados de los candidatos al Rectorado de la Universidad de Murcia, a quienes en las próximas semanas se podría sumar algún otro. Entre ellos destacan, por ejemplo, el de tres mujeres fuertes del equipo de José Luján que han ocupado vicerrectorados durante esta última legislatura y que son: Alicia Rubio, Alfonsa García y María Senena Corbalán. A ellas se sumará el decano de la Facultad de Economía y Empresa, Samuel Bauxauli, que anunció su candidatura al Rectorado a inicios del mes de diciembre, así como el decano de la Facultad de Química, Guillermo Díaz, quien también informó de su decisión de presentar candidatura en la última reunión de su junta de facultad.