Política
En directo | Sigue el pleno de la Asamblea Regional
El Estatuto Marco de los médicos, las ayudas al alquiler o la financiación autonómica son algunos de los temas que marcarán el debate de hoy
La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:
- Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de retirada del actual borrador de Estauto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud Sanitarios (MOCP-0826), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Moción en Pleno sobre apoyo al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España que supone un incremento de recursos anuales para la Región de Murcia de 1.188 millones de euros (MOCP-0888), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Moción en Pleno sobre medidas para garantizar el Estado del Bienestar y asegurar el acceso de los españoles a unos servicios públicos de calidad (MOCP-0902), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Moción en Pleno sobre pago de las ayudas al alquiler para jóvenes (MOCP-0848), formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Moción en Pleno para convertir la Región en una Comunidad Autónoma comprometida y amigable con el Alzheimer (MOCP-0893), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Moción en Pleno sobre establecimiento de acuerdos estables con los Ayuntamientos para que el conjunto de suelo público de titularidad municipal y autonómica se destine de manera preferente a la construcción de vivienda pública asequible (MOCP-0910), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
- El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
- ¿Por qué lleva semanas cortado un carril de acceso para entrar a Murcia por Ronda Norte?
- El ángel de la guarda de Salma: 'Llegó a mi casa toda llena de sangre, no hay un centímetro de su cuerpo en el que no tenga un golpe
- Cabo de Palos y La Azohía tendrán los dos primeros canales de nado
- En directo: Alcorcón-Real Murcia
- Ni Baleares ni Málaga: Murcia se consolida como uno de los paraísos favoritos por los extranjeros para comprar casa en España
- El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"