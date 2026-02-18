En directo | Sigue el pleno de la Asamblea Regional

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:

Moción en Pleno sobre solicitud al Gobierno de la Nación de retirada del actual borrador de Estauto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud Sanitarios (MOCP-0826), formulada por el grupo parlamentario Popular

Moción en Pleno sobre apoyo al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España que supone un incremento de recursos anuales para la Región de Murcia de 1.188 millones de euros (MOCP-0888), formulada por el grupo parlamentario Socialista

Moción en Pleno sobre medidas para garantizar el Estado del Bienestar y asegurar el acceso de los españoles a unos servicios públicos de calidad (MOCP-0902), formulada por el grupo parlamentario Vox

Moción en Pleno sobre pago de las ayudas al alquiler para jóvenes (MOCP-0848), formulada por el grupo parlamentario Mixto

Moción en Pleno para convertir la Región en una Comunidad Autónoma comprometida y amigable con el Alzheimer (MOCP-0893), formulada por el grupo parlamentario Popular

Moción en Pleno sobre establecimiento de acuerdos estables con los Ayuntamientos para que el conjunto de suelo público de titularidad municipal y autonómica se destine de manera preferente a la construcción de vivienda pública asequible (MOCP-0910), formulada por el grupo parlamentario Socialista