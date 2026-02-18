AUGC reclama hasta 100 guardias civiles más para luchar contra la violencia de género en la Región

Refuerzo de una plantilla que por ahora es "insuficiente" en la Región de Murcia para combatir la lacra machista y un funcionamiento operativo las 24 horas del día dado que una buena parte de estos episodios de violencia de género se producen por la noche.

Son las principales reivindicaciones de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Cuerpo, exigidas este miércoles, dado que los equipos especializados en el seguimiento de casos de violencia de género (Viogen) en la Comunidad se quedan cortos para atender la carga de trabajo actual, sobre todo fuera del horario de mañana y en zonas más despobladas alejadas de las grandes ciudades. La organización calcula que el refuerzo necesario podría situarse entre 60 y 100 agentes adicionales para frenar los casos.

"Hace falta un importante esfuerzo por parte del Ministerio del Interior y por parte del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, para aumentar los medios y plantillas necesarios en la lucha contra la violencia de género", resaltan.

En concreto, entre las reivindicaciones que plantean los guardias civiles están crear una especialidad propia en violencia de género dentro de la Guardia Civil, con formación específica y dedicación exclusiva, dotar a las plantillas con más efectivos (entre ocho y doce agentes por equipo y ajustadas al volumen real de casos), que esté operativa durante todo el día, centralización de los equipos por compañías territoriales y un refuerzo paralelo de las plantillas de Seguridad Ciudadana para evitar que otros servicios queden desatendidos.

Denuncian la falta de especialización y piden crear una unidad propia de violencia de género

Los equipos actuales, sostienen, no constituyen una especialidad reconocida dentro de la estructura del cuerpo, a diferencia de áreas como Tráfico o Policía Judicial. Según exponen, los agentes destinados a Viogen proceden de Seguridad Ciudadana y reciben formación limitada, basada principalmente en charlas informativas y notas técnicas internas.

Otro de los principales problemas que señala AUGC en el comunicado lanzado este miércoles es la disparidad de horarios, ya que la mayoría de estos equipos trabaja fundamentalmente en turno de mañana; en algunos casos también por la tarde, y solo de forma muy limitada durante la noche. Fuera de ese horario, tanto la atención a la víctima como la instrucción de diligencias o la detención del presunto agresor recaen en las patrullas de Seguridad Ciudadana del cuartel correspondiente. Esto, advierte la asociación, obliga a detraer efectivos de otras funciones preventivas y de respuesta ordinaria.

Protocolos más amplios de protección y seguimiento

AUGC recuerda que el trabajo que realiza la Benemérita con este tipo de delitos cambió de forma sustancial tras la aprobación de la legislación específica en 2004, que introdujo los Juzgados de Violencia sobre la Mujer especializados y protocolos más amplios de protección y seguimiento de las víctimas. Desde entonces, exponen, la gestión de estos casos exige más trámites judiciales, valoraciones de riesgo y coordinación institucional.

En la Región se han ido creando equipos Viogen en distintas compañías territoriales, con plantillas que oscilan entre cuatro y ocho agentes: actualmente existen equipos en Murcia, Cieza, Caravaca de la Cruz, Torre Pacheco, Cartagena y Lorca, cada uno con competencias sobre su respectiva demarcación.

Según datos aportados por la organización, la Guardia Civil asume la investigación y persecución de los delitos de violencia de género en la mayor parte del territorio regional, a través de los 45 cuarteles desplegados en la comunidad. Por su parte, la Policía Nacional es competente en los cascos urbanos de Murcia, Cartagena, Lorca, Alcantarilla, Molina de Segura y Yecla.

Reunión con el Instituto de la Mujer

De hecho, representantes de la asociación mantuvieron esta semana un encuentro con la dirección del Instituto de la Mujer de la Region de Murcia para trasladar estas propuestas y analizar la situación actual.

Desde la AUGC insisten en que la mejora de la atención y protección de las víctimas requiere "un esfuerzo importante" en medios humanos y materiales por parte del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno en la Región. La cuestión vuelve así al centro del debate sobre cómo reforzar la respuesta institucional frente a la violencia de género en una comunidad donde la Guardia Civil asume la mayor parte de la cobertura territorial.