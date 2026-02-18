Arranca la instalación de 25 cámaras para disuadir a los fumadores en el Hospital Santa Lucía

El Hospital Santa Lucía de Cartagena ha iniciado la instalación de un circuito de 25 cámaras de videovigilancia con las que se busca disuadir a los fumadores de que lo hagan en el recinto sanitario. Esta medida es una de las actuaciones emprendidas por la Consejería de Salud tras el incendio declarado el pasado mes de noviembre en el centro hospitalario de referencia del Área II de Salud que obligó a desalojar de decenas de pacientes ingresados en uno de los pabellones, ante el avance del fuego originado en la terraza del hospital como consecuencia de una colilla mal apagada, según indicaron los bomberos en su momento.

Ahora, tres meses después y, tras el informe técnico encargado por la propia Consejería en su momento, han arrancado los trabajos en el Santa Lucía para incrementar la vigilancia de esta zona, una actuación con la que se busca mejorar la seguridad y garantizar el uso adecuado de la terraza exterior del centro, mediante la instalación de un sistema de videovigilancia y el acotamiento de diferentes espacios al aire libre a través de vallado perimetral.

Los primeros trabajos consisten en el despliegue del cableado necesario para la instalación estas 25 cámaras de videovigilancia. Estas cámaras estarán distribuidas de la siguiente forma: 13 cámaras panorámicas de 180 grados en la zona principal de la terraza; 6 cámaras de 90 grados en las salidas de los bloques situados en la parte trasera de los edificios; y 6 cámaras domo de 90 grados con sensores térmicos en las salidas de los ascensores a la zona principal de la terraza.

La previsión actual es que el sistema de cámaras quede completamente instalado y comience a funcionar durante la última semana de febrero.

Desde la dirección del Hospital Santa Lucía se subraya que estas actuaciones responden a criterios técnicos y de seguridad, avalados por los correspondientes informes, y se han planificado con el objetivo de garantizar una solución eficaz, proporcionada y respetuosa con el entorno asistencial. "Se trata de hacer las cosas bien, con rigor técnico y basándonos en informes especializados que nos permiten adoptar las medidas más adecuadas para proteger a pacientes, profesionales y usuarios", señala el gerente del área de salud, José Sedes.

Además, entre las actuaciones previstas se encuentra el acotamiento de los espacios mediante la colocación de vallado, una medida que permitirá que la terraza sea considerada exclusivamente como zona de tránsito. De este modo, se evitará la permanencia de usuarios en la zona y, en consecuencia, el consumo de tabaco, contribuyendo a un entorno más seguro y saludable, añaden desde el centro sanitario.

Estas intervenciones dan respuesta a la propuestas planteadas en los informes técnicos, las conclusiones de la comisión de seguridad del Área de Salud y "bajo nuestro compromiso de garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas que acceden al centro, adoptando decisiones responsables, bien fundamentadas y alineadas con la normativa vigente", insiste Sedes.

Incendio en el Hospital Santa Lucía el pasado mes de noviembre. / L.O.

Compromiso de extenderlo a todos los centros

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, anunció el pasado mes de diciembre durante una sesión de control al Gobierno en la Asamblea Regional tras el incendio que calcinó gran parte de la fachada del bloque cinco del Santa Lucía la instalación de cámaras de vigilancia antitabaco en todos los hospitales para ejercer una mayo vigilancia sobre los fumadores.

La medida estaba previsto que arrancara en el centro sanitario de Cartagena, como así ha sido, y se irá ampliando al resto de hospitales de la Región, donde pese a la normativa y la presencia de vigilantes de seguridad se sigue fumando, tanto por parte de los pacientes y familias como de los propios sanitarios que trabajan en ellos.