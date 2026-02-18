El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena

El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del histórico reparto de casi 13.000 millones de inversión de Aena para los próximos cinco años con el objetivo de ampliar y modernizar la red aeroportuaria española y "atender la demanda de tráfico futura, garantizar que se cumplen los más elevados requisitos de seguridad y mantenimiento y los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas y sostenibilidad para el medioambiente, a la vez que se mantienen tarifas competitivas", tal y como se contempla en el Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) que propuso este miércoles la operadora aeroportuaria.

El Consejo de Administración de la empresa pública española dotará con esta cifra a los distintos aeropuertos españoles para el periodo 2027-2031, pero el de Corvera, que sigue un 'camino propio', no está incluido en este plan para blindar la seguridad y capacidad de los aeropuertos del país, por los que se espera que pasen 1.690 millones de pasajeros en cinco años.

Quedar fuera de este plan no impide inversiones, pero sí lo excluye del reparto común de recursos

Mientras que el resto de terminales y pistas del país sacan la calculadora para ver qué cantidad de dinero le corresponde del ambicioso plan de inversiones que adelantó el presidente Pedro Sánchez en septiembre del pasado año, Murcia se mantiene al margen de esta operación.

La razón de que el Aeropuerto de la Región de Murcia no esté incluido en el plan quinquenal no es técnica ni política, sino jurídica: se debe a que viene operando desde su apertura en enero de 2019 bajo régimen de concesión específico y no forma parte de la red regulada por Aena.

¿Qué implicaciones tiene?

Cabe recordar que el aeropuerto murciano funciona mediante la Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (SCAIRM), creada de forma expresa para su explotación, lo que le sitúa así fuera de este sistema de inversiones común que comparten los aeropuertos estatales.

Aunque es propiedad de la Comunidad Autónoma, el aeródromo murciano depende así de la gestión operativa de Aena a través de esta sociedad concesionaria del aeropuerto. Y quedar fuera del DORA III no significa expresamente que el aeropuerto regional no pueda recibir inversiones. A pesar de ello, implica, entre otras cuestiones, que no compite ni se beneficia de los recursos asignados al conjunto de la red estatal y su planificación estratégica no se integra en el esquema nacional coordinado por la propia Aena.

Los planes de desarrollo y crecimiento de Corvera quedarían condicionados así a la evolución de su tráfico, del número de operaciones y vuelos que realice, la rentabilidad del contrato concesional y las decisiones que adopte tanto SCAIRM como el propio Gobierno regional.

Una vez aprobada la propuesta definitiva del DORA 2027-2031 por el Consejo de Administración de Aena, el documento será remitido a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se convocarán, asimismo, los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas. El Consejo de Ministros debe aprobar el documento final, como máximo, en septiembre de este año.