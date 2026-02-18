Tiempo
La Aemet amplía el aviso por vientos en el Noroeste de la Región
La alerta, que comienza a las 21:00 horas de este miércoles, se mantendrá vigente hasta las 09:00 horas del jueves
EFE
La Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado este miércoles el aviso de nivel amarillo por fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros a la hora, que afectará a la comarca del Noroeste de Murcia desde esta noche hasta mañana jueves por la mañana.
La alerta, que comienza a las 21:00 horas de este miércoles, se mantendrá vigente hasta las 09:00 horas del jueves, con probabilidades de ocurrencia estimadas entre el 40% y el 70%.
Los vientos serán de componente Oeste, pudiendo afectar a carreteras, infraestructuras ligeras y actividades al aire libre.
La AEMET recuerda a la población que extremen las precauciones, asegurando objetos sueltos en balcones, tejados y jardines, así como moderando la velocidad al volante, especialmente en zonas expuestas y en pasos elevados. También se aconseja evitar desplazamientos innecesarios durante el periodo de máxima intensidad de las rachas.
Los vecinos de la comarca del Noroeste deberán permanecer atentos a nuevas actualizaciones, ya que la evolución de los vientos podría modificar el nivel de alerta y la extensión geográfica afectada.
La previsión meteorológica señala que los vientos se mantendrán de intensidad moderada a fuerte durante la noche y primeras horas del jueves.
