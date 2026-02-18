La Aemet amplía el aviso por vientos en el Noroeste de la Región

La Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado este miércoles el aviso de nivel amarillo por fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros a la hora, que afectará a la comarca del Noroeste de Murcia desde esta noche hasta mañana jueves por la mañana.

La alerta, que comienza a las 21:00 horas de este miércoles, se mantendrá vigente hasta las 09:00 horas del jueves, con probabilidades de ocurrencia estimadas entre el 40% y el 70%.

Los vientos serán de componente Oeste, pudiendo afectar a carreteras, infraestructuras ligeras y actividades al aire libre.

La AEMET recuerda a la población que extremen las precauciones, asegurando objetos sueltos en balcones, tejados y jardines, así como moderando la velocidad al volante, especialmente en zonas expuestas y en pasos elevados. También se aconseja evitar desplazamientos innecesarios durante el periodo de máxima intensidad de las rachas.

Los vecinos de la comarca del Noroeste deberán permanecer atentos a nuevas actualizaciones, ya que la evolución de los vientos podría modificar el nivel de alerta y la extensión geográfica afectada.

La previsión meteorológica señala que los vientos se mantendrán de intensidad moderada a fuerte durante la noche y primeras horas del jueves.