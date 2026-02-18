Dos accidentes de tráfico en la A-7 en Murcia colapsan la autovía y dejan retenciones de hasta tres kilómetros

Dos accidentes de tráfico ocurridos este miércoles al mediodía complican hasta primera hora de la tarde la circulación de los vehículos en la autovía A-7 en Murcia, generando retenciones de hasta tres kilómetros en los accesos en dirección Murcia-Cartagena y para llegar hasta la capital, según los datos difundidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de la red social X.

El primero de los siniestros se producía en la entrada a la A-7 a la altura de Alcantarilla, en el punto kilométrico 578, y llegaba a ocasionar más de tres kilómetros de retenciones. Una gran fila de vehículos trataban de avanzar en un tramo abierto y con elevada densidad de circulación.

Poco antes, la DGT también alertaba de otro accidente en la A-7 a la altura de Espinardo, localizado en el punto kilométrico 567, donde se han registrado más de dos kilómetros de retenciones. En este segundo punto, el tráfico sufría también una circulación más lenta y una acumulación de vehículos en varios carriles que intentaban transitar por la vía.