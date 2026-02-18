Seguridad vial
Dos accidentes de tráfico en la A-7 en Murcia colapsan la autovía y dejan retenciones de hasta tres kilómetros
La DGT informa de que los dos siniestros, que afectan a la circulación desde este mediodía hasta primera hora de la tarde, se producen a la altura de Alcantarilla y el Nudo de Espinardo
Dos accidentes de tráfico ocurridos este miércoles al mediodía complican hasta primera hora de la tarde la circulación de los vehículos en la autovía A-7 en Murcia, generando retenciones de hasta tres kilómetros en los accesos en dirección Murcia-Cartagena y para llegar hasta la capital, según los datos difundidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de la red social X.
El primero de los siniestros se producía en la entrada a la A-7 a la altura de Alcantarilla, en el punto kilométrico 578, y llegaba a ocasionar más de tres kilómetros de retenciones. Una gran fila de vehículos trataban de avanzar en un tramo abierto y con elevada densidad de circulación.
Poco antes, la DGT también alertaba de otro accidente en la A-7 a la altura de Espinardo, localizado en el punto kilométrico 567, donde se han registrado más de dos kilómetros de retenciones. En este segundo punto, el tráfico sufría también una circulación más lenta y una acumulación de vehículos en varios carriles que intentaban transitar por la vía.
- Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
- El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
- ¿Por qué lleva semanas cortado un carril de acceso para entrar a Murcia por Ronda Norte?
- El ángel de la guarda de Salma: 'Llegó a mi casa toda llena de sangre, no hay un centímetro de su cuerpo en el que no tenga un golpe
- Cabo de Palos y La Azohía tendrán los dos primeros canales de nado
- El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"
- En directo: Alcorcón-Real Murcia
- Ni Baleares ni Málaga: Murcia se consolida como uno de los paraísos favoritos por los extranjeros para comprar casa en España