Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones UMUMuere José FuertesPolémica en San JavierAlcaraz en DohaThe Champions Burger
instagramlinkedin

Protesta

Más de 7.500 consultas y 200 operaciones suspendidas tras tres días de huelga sanitaria en la Región de Murcia

El seguimiento de este miércoles ha sido del 17.72%

Una sanitaria durante la huelga de médicos frente a la Consejería de Salud.

Una sanitaria durante la huelga de médicos frente a la Consejería de Salud. / Juan Carlos Caval

Javier Ayala

Ana García

El tercer día de huelga sanitaria sigue acumulando suspensiones de consultas externas, cirugías y pruebas. En la Región de Murcia, durante este miércoles, hasta 2.774 consultas externas no se pudieron realizar, lo que supone una paralización del 19.5% de la actividad. En el caso de las cirugías, fueron 64 de las 254 totales. Las pruebas suspendidas fueron 1565, donde menos se resintieron, con un 10.4%.

En total, el balance general que deja la huelga desde su comienzo a principio de semana, es de 7.512 consultas, 221 operaciones y 1.565 pruebas suspendidas en el SMS.

Todo esto, tras una segunda jornada de "desarrollo caótico" debido al auto de TSJ que establece que en los hospitales, tanto en planta como en consultas, la dotación de personal se equiparará a la de un domingo o festivo, garantizando la atención a pacientes ingresados, incidencias y urgencias, pero deteniendo la actividad programada no urgente, al tiempo que se exime a la Atención Primaria de la obligación de abrir todos los centros con cupos fijos de profesionales, señalando que la asistencia queda garantizada a través de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP/PAC) y los dispositivos de guardia habituales en festivos.

Noticias relacionadas y más

Salud explica que el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia sobre los servicios mínimos fijados ante la huelga de médicos convocada hasta el próximo viernes, "obliga al SMS a planificar que la prestación sanitaria en la Región de Murcia se ajuste, en términos generales, al modelo operativo de festivo, limitándose a lo urgente, no demorable y estrictamente inaplazable, lo que va a suponer la cancelación de consultas, pruebas e intervenciones ya programadas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
  2. El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
  3. ¿Por qué lleva semanas cortado un carril de acceso para entrar a Murcia por Ronda Norte?
  4. El ángel de la guarda de Salma: 'Llegó a mi casa toda llena de sangre, no hay un centímetro de su cuerpo en el que no tenga un golpe
  5. Cabo de Palos y La Azohía tendrán los dos primeros canales de nado
  6. El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"
  7. En directo: Alcorcón-Real Murcia
  8. Ni Baleares ni Málaga: Murcia se consolida como uno de los paraísos favoritos por los extranjeros para comprar casa en España

Más de 7.500 consultas y 200 operaciones suspendidas tras tres días de huelga sanitaria en la Región de Murcia

Más de 7.500 consultas y 200 operaciones suspendidas tras tres días de huelga sanitaria en la Región de Murcia

Así es el nuevo 'Bintazo' para volar de Murcia a Canarias desde 95 euros entre abril y junio

Así es el nuevo 'Bintazo' para volar de Murcia a Canarias desde 95 euros entre abril y junio

Dos accidentes de tráfico en la A-7 en Murcia colapsan la autovía y dejan retenciones de hasta tres kilómetros

Dos accidentes de tráfico en la A-7 en Murcia colapsan la autovía y dejan retenciones de hasta tres kilómetros

La Región pide más 'mano dura' y controles en origen frente a la compra por Internet de ropa y calzado falsos que llegan a España

La Región pide más 'mano dura' y controles en origen frente a la compra por Internet de ropa y calzado falsos que llegan a España

Quejas de los sindicatos por el 'modelo EGB' en los colegios de la Región

Quejas de los sindicatos por el 'modelo EGB' en los colegios de la Región

El acalde de San Javier pondrá una querella contra Sánchez Serna por llamarle "hijo de puta": "No podía permanecer impasible"

El acalde de San Javier pondrá una querella contra Sánchez Serna por llamarle "hijo de puta": "No podía permanecer impasible"

El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena

El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena

Fallece José Fuertes, consejero delegado del Grupo Fuertes e Hijo Predilecto de Alhama

Fallece José Fuertes, consejero delegado del Grupo Fuertes e Hijo Predilecto de Alhama
Tracking Pixel Contents