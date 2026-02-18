Más de 7.500 consultas y 200 operaciones suspendidas tras tres días de huelga sanitaria en la Región de Murcia

El tercer día de huelga sanitaria sigue acumulando suspensiones de consultas externas, cirugías y pruebas. En la Región de Murcia, durante este miércoles, hasta 2.774 consultas externas no se pudieron realizar, lo que supone una paralización del 19.5% de la actividad. En el caso de las cirugías, fueron 64 de las 254 totales. Las pruebas suspendidas fueron 1565, donde menos se resintieron, con un 10.4%.

En total, el balance general que deja la huelga desde su comienzo a principio de semana, es de 7.512 consultas, 221 operaciones y 1.565 pruebas suspendidas en el SMS.

Todo esto, tras una segunda jornada de "desarrollo caótico" debido al auto de TSJ que establece que en los hospitales, tanto en planta como en consultas, la dotación de personal se equiparará a la de un domingo o festivo, garantizando la atención a pacientes ingresados, incidencias y urgencias, pero deteniendo la actividad programada no urgente, al tiempo que se exime a la Atención Primaria de la obligación de abrir todos los centros con cupos fijos de profesionales, señalando que la asistencia queda garantizada a través de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP/PAC) y los dispositivos de guardia habituales en festivos.

Salud explica que el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia sobre los servicios mínimos fijados ante la huelga de médicos convocada hasta el próximo viernes, "obliga al SMS a planificar que la prestación sanitaria en la Región de Murcia se ajuste, en términos generales, al modelo operativo de festivo, limitándose a lo urgente, no demorable y estrictamente inaplazable, lo que va a suponer la cancelación de consultas, pruebas e intervenciones ya programadas".