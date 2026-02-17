Gastronomía
Los tres nuevos restaurantes con Sol Repsol en la Región de Murcia: menús, platos y precios
Hispano 1926, El Baret Wine Bar y La Casa de los Abuelos conquistan a la guía con producto local, cocina de mercado y maridajes
La Región de Murcia suma tres nuevos restaurantes distinguidos con un Sol de la Guía Repsol 2026, un reconocimiento que consolida el buen momento que atraviesa su cocina. Tradición centenaria, producto de kilómetro cero y una fuerte identidad enológica marcan el perfil de los nuevos galardonados: Hispano 1926, en Murcia; El Baret Wine Bar, también en la capital; y La Casa de los Abuelos, en Jumilla.
Hispano 1926: un siglo de tradición actualizada
Fundado en 1926 y regentado por la cuarta generación de la familia Abellán, Hispano 1926 es el restaurante más antiguo de Murcia y una institución gastronómica junto a la Catedral. El Sol Repsol reconoce una cocina que ha sabido evolucionar sin perder sus raíces.
Bajo la dirección en sala de Rocío, Saki y Baltasar 'Balta' Abellán, el restaurante apuesta por una "tradición actualizada" basada en producto local y técnicas depuradas. Entre sus platos más emblemáticos destacan los morros de ternera en salsa, receta histórica de la casa, el Orly de bacalao con muselina de cebollino o el sashimi de atún rojo de Cartagena, reivindicado como producto murciano de excelencia.
La carta combina clásicos como el zarangollo huertano, el pastel de carne o las chuletas de cabrito lechal con propuestas refinadas como el lomo alto de vaca o las cocochas de merluza al pil-pil. Además, el restaurante mantiene menús del día con guisos tradicionales de cuchara, reforzando su vínculo con el barrio y su clientela habitual.
Un rasgo distintivo es su apuesta por la accesibilidad, ofreciendo la carta en braille y en pictogramas, así como una bodega con más de 200 referencias, con especial atención a las denominaciones de origen murcianas.
El Baret Wine Bar: vino singular y cocina mediterránea contemporánea
En pleno centro de Murcia, El Baret Wine Bar ha sido reconocido por su propuesta que combina gastronomía mediterránea del sureste con una de las cartas de vinos más singulares de la ciudad.
El proyecto, concebido como un espacio donde el vino es protagonista, cuenta con más de un centenar de referencias, muchas procedentes de pequeños productores, y la posibilidad de degustar una amplia selección por copas. El maridaje forma parte esencial de la experiencia, con opciones de 4, 5 o 6 vinos.
En la cocina, su chef, Agustín Gálvez, apuesta por el producto de temporada y proximidad, con ingredientes procedentes del Mercado de Verónicas y productores locales. Su carta está pensada para compartir y combina tradición e innovación: desde la gilda, la croqueta de jamón ibérico o el caballito de gamba roja, hasta propuestas más elaboradas como el Wellington de salmón, el arroz de pato y anguila o el solomillo Wellington con salsa Perigueux.
Los arroces, como el de bogavante azul y pollo o el de sepia con manitas, son otro de los pilares de la casa, junto a postres como la tarta de queso al horno fluida o el tiramisú de asiático, guiño inequívoco al territorio.
La Casa de los Abuelos: tradición jumillana entre viñedos
En Jumilla, La Casa de los Abuelos representa la vertiente más enogastronómica de la Región. Integrado en la histórica bodega familiar fundada en 1948 por la familia Pacheco, el restaurante se ubica en la antigua casa y lagar restaurados con respeto absoluto por su arquitectura original.
El Sol Repsol reconoce un proyecto liderado por la chef Ana Jose García, que combina cocina tradicional jumillana con toques contemporáneos, siempre en diálogo con los vinos de la propia bodega. La experiencia incluye visita guiada a viñedos e instalaciones.
Su oferta se estructura en tres menús con maridaje incluido. El Almuerzo Campero (32 euros) propone pan a la brasa con AOVE propio, queso de cabra frito, lomo asado a baja temperatura y dulces típicos. El Menú Raíces (50 euros) incorpora platos como la pastela de bacalao y puerro, lentejas con manzana y foie o gazpachos jumillanos, con opción de carnes a la brasa. El más completo, Menú Zarcillo (75 euros), incluye elaboraciones como el canelón crujiente de rape y gambas o la paletilla de cabrito en dos cocciones.
La propuesta se apoya en una cocina honesta, vinculada al territorio y pensada para reforzar la experiencia del vino como eje central.
