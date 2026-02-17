El Consejo de Ministros autoriza la contratación del montaje de la vía de Alta Velocidad entre Lorca y Vera

El Consejo de Ministros autorizó este martes la contratación del montaje de la Vía de Alta Velocidad entre Lorca y Vera por un importe de 108.259.803,74 euros, anunció el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante un desayuno informativo organizado por el Círculo de Economía en el Real Casino de Murcia. Para él, así se alcanza "otro hito en la nueva conexión entre la Región de Murcia y Almería" y se avanza para recuperar la conexión ferroviaria con Andalucía, "una reivindicación histórica".

Lucas recordó que "todos los tramos del Corredor Mediterráneo entre Murcia y Lorca están en marcha, ejecutándose", y que "las obras avanzan a buen ritmo". Sobre los tramos de la Alta Velocidad entre Cartagena y Murcia, "dos están en obras y los dos restantes, en proyecto", explicó.

Por otro lado, el delegado también anunció que el último tramo del Arco Noroeste se va a inaugurar "durante la segunda quincena del mes de marzo". Esta obra está orientada "a resolver las necesidades históricas y a preparar a la Región de Murcia para los desafíos del futuro", señaló.

Asimismo, recordó que ya se han puesto en servicio el último tramo de la Autovía A-33 entre Yecla y Caudete, se ha autorizado la licitación del primer tramo del Arco Norte y se ha adjudicado la redacción del proyecto del último tramo de la Autovía de Reguerón. Además, se han inaugurado los dos primeros tramos del Arco Noroeste.

"Apuesta decidida y firme por la Región"

"El Gobierno de España está demostrando con hechos concretos su apuesta decidida y firme por la Región de Murcia", aseguró el también secretario general del PSOE regional, que aprovechó su comparecencia para destacar que, en los últimos 7 años, la Comunidad ha recibido un 49,3% más de recursos del Estado que en los 7 años anteriores. "Estamos hablando de 9.472 millones de euros más para reforzar nuestros servicios públicos, apoyar a nuestras empresas y modernizar nuestras infraestructuras", concretó.

Entre 2021 y 2025, el Gobierno de España ha desplegado una apuesta inversora a gran escala en la Región de Murcia que asciende a 2.150 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "En total, cerca de 49.000 beneficiarios, por cierto, el 68,5% de todos ellos, microempresas y pymes", matizó.

Lucas sacó pecho por la decisión del Ejecutivo central de haber hecho realidad la nueva estación del Carmen y el soterramiento, "resolviendo un conflicto social, uniendo para siempre la ciudad de Murcia".

"No puedo ni quiero resignarme a que nuestra región ocupe sistemáticamente los primeros puestos en los indicadores de deuda pública en relación con el PIB, a tener las mayores tasas de desigualdad, a liderar el fracaso escolar, a que cada año mueran 1.400 personas esperando la dependencia o a una insoportable lista de espera en sanidad", señaló, reconociendo que "sí, la Región de Murcia tiene un problema de infrafinanciación". No obstante, y "precisamente por eso", defiende "un nuevo sistema de financiación que asignaría 1.200 millones de euros más cada año a nuestras arcas" que permitirían "apoyar a nuestras empresas, a nuestra industria, reforzar servicio público o modernizar nuestras infraestructuras".

Uno de los principales problemas de la Región de Murcia es la falta de gestión, la desidia Francisco Lucas — Delegado del Gobierno

A continuación, Lucas puso de manifiesto que "uno de los principales problemas de la Región de Murcia es la falta de gestión, la desidia". Como ejemplo, enumeró algunas decisiones erróneas, como "los 300 millones de euros de dinero público que ha costado un aeropuerto que no despega" o "los 700 millones de euros de la desaladora de Escombreras, que apenas aporta agua".

Lucas considera que, "fruto de esa mala gestión", la Región tiene "un problema de deuda", por lo que alabó la propuesta condonar unos 3.318 millones de euros de deuda.

"Persona de consenso"

Ante un público mayoritariamente empresarial, Lucas se presentó como una "persona de consenso que antepone el interés general a cualquier otro". De hecho, destacó su defensa de la necesidad de "fijar posiciones comunes en los asuntos estratégicos para la región de Murcia, vivienda, convivencia, servicios públicos, agua, financiación o infraestructuras", recordando que ofreció al presidente autonómico, Fernando López Miras, un acuerdo para aprobar los presupuestos regionales "sin depender de la ultraderecha".

Encima de la mesa hay otro ofrecimiento para llegar a un pacto por la vivienda: diez propuestas "sensatas" para aumentar la oferta y apoyar tanto a propietarios como arrendatarios. "A pesar de haber encontrado un no permanente por respuesta por parte del Gobierno regional, hemos persistido porque nos duele la Región de Murcia. Los extremismos y los populismos generan incertidumbre, mientras que la centralidad y la sensatez generan confianza".

Lucas terminó su intervención pidiendo a los empresarios allí presentes su confianza para "transformar la Región de Murcia".