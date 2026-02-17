La subida del SMI fractura a los autónomos: UPTA sale en defensa "contra el discurso catastrofista" de los empresarios

Ante las críticas de empresarios y autónomos advirtiendo de que la subida un 3,1% del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros en España (de la que se podrían beneficiar hasta 200.000 trabajadores en la Región de Murcia) reduciría la capacidad de generar beneficios ("especialmente en pequeñas empresas, microempresas y autónomos") y dificultaría la creación de empleo, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha sido la única organización que respalda la actualización ratificada este martes en el Consejo de Ministros tras la firma entre Gobierno y sindicatos el pasado lunes.

La patronal murciana Croem, en línea en sus declaraciones con la nacional CEOE, así como la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), siguen mostrando su oposición al incremento del SMI y cargando contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por dar luz verde a la subida salarial en sectores en los que "no se puede" porque la "asfixia económica y fiscal" está destruyendo el empleo, tal y como advirtió este miércoles el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Con este 'plante' generalizado de empresarios, emprendedores y trabajadores por cuenta propia, UPTA -ligada históricamente al sindicato UGT a pesar de que a día de hoy actúa como organización independiente- avaló el acuerdo "desmontando el discurso catastrofista y alarmistas que augura efectos devastadores sobre el empleo y la economía".

Defienden que los salarios medios en sectores como construcción, comercio y hostelería ya superan el nuevo mínimo legal

"La subida del SMI no es un problema para los autónomos empleadores. Los salarios medios en nuestros sectores productivos ya están por encima de esa cifra. Lo que realmente necesita el pequeño empresario es estabilidad, reducción de costes estructurales y bajada de impuestos. Dignificar a los trabajadores no debilita la economía; la fortalece. Desde UPTA valoramos muy positivamente el extraordinario trabajo realizado por las centrales sindicales, y en particular por la UGT, para alcanzar un acuerdo que ha permitido actualizar un año más el SMI", expresó en un comunicado lanzado este martes el presidente de la asociación a nivel nacional, Eduardo Abad.

Asimismo defienden que "dignificar el salario de los trabajadores es el primer paso para fortalecer el consumo interno, dinamizar la economía y mejorar la estabilidad social. Un trabajador con mayor poder adquisitivo consume más, impulsa la actividad económica y genera un círculo virtuoso que también beneficia a los pequeños negocios".

UPTA señala que los datos salariales del Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de UPTA, teniendo en consideración sectores estratégicos en España como la construcción, el comercio y la hostelería muestran que las retribuciones medias anuales ya se sitúan por encima del nuevo SMI, con unos "datos desmontan la narrativa de que la subida del SMI supone una amenaza estructural para el empleo vinculado al trabajo autónomo". El tejido productivo español, añaden, "ya opera, en numerosos sectores, por encima de los niveles salariales fijados como mínimo legal".

"Parece que hay que buscar enemigos"

Por su parte, la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor) se sumó este miércoles a las críticas del resto de confederaciones asegurando que las palabras del presidente Pedro Sánchez cargando contra la CEOE por no respaldar el acuerdo son "impropias del máximo representante del gobierno de España".

En el comunicado difundido por Ceclor lamentaron que en España hay dos millones de pequeños empresarios y autónomos "que luchan por subsistir bajo una presión regulatoria y fiscal récord" y defendieron que la subida del SMI debe ir acompañada de "una deflación del IRPF y una minoración de las cargas sociales para que su pretendido efecto sea real".

Ceclor critica a Sánchez y reclama rebajas fiscales y menores cotizaciones para compensar el incremento

"Lo demás es engañarnos, jugar a la política en esta interminable campaña electoral que estamos viviendo, y este no es el camino. Parece que hay que buscar enemigos. No obstante, las empresas seguirán siendo la solución y no el problema del país".

El malestar de los empresarios lorquinos se extiende "a las formas y a la utilización de datos que no se ajustan a la realidad económica de muchos sectores", con cada vez "más presión fiscal, especialmente a través de las cotizaciones sociales. Un incremento de los costes que no se traduce en mejores sueldos porque dicha presión impide que el dinero llegue directamente al bolsillo de los trabajadores".