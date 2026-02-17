Estos son todos los restaurantes de la Región de Murcia que aparecen en la Guía Repsol 2026

Cuatro nuevos Soles iluminan la gastronomía murciana desde este lunes. El restaurante Barahonda, en Yecla, ha conseguido su segundo Sol de la Guía Repsol, mientras que otros tres establecimientos de la Región estrenan una de estas distinciones: El Baret Wine Bar e Hispano 1926, emplazados en Murcia, y La Casa de los Abuelos, en Jumilla.

Con estas nuevas incorporaciones, el territorio murciano aglutina un total de 26 restaurantes galardonados: 21 con Un Sol, cuatro con Dos Soles y uno con Tres Soles.

La publicación reconoce con un Sol a aquellos que destacan por ofrecer una cocina de gran calidad, con personalidad propia y una propuesta sólida y coherente. La distinción no solo valora lo que llega al plato, sino también el concepto del restaurante, el servicio, la bodega y la experiencia global que se ofrece al comensal. En su escala, un Sol identifica una muy buena cocina; dos Soles distinguen propuestas sobresalientes y con identidad marcada; y tres Soles reconocen la excelencia gastronómica, situando al restaurante como un auténtico destino culinario.

Restaurante Local de Ensayo / LO

Restaurantes murcianos con Sol

La Cabaña Buenavista, en la pedanía murciana de El Palmar, es el único de la comunidad con la máxima distinción. Le siguen, con dos Soles, Almo y Local de Ensayo, también en Murcia, Magoga, en Cartagena, y el yeclano Barahonda.

La lista de locales hosteleros con un Sol es más extensa y la mayoría se localizan en Murcia: El Baret Wine Bar, El Churra, Frases, Hispano 1926, Kappou Makoto, Morales, Pepe Tomás, Polea, Por Herencia y Taúlla.

En Cartagena se emplazan Malvasía y El Mosqui, mientras que en Jumilla los restaurantes Loreto y La Casa de los Abuelos.

Otros establecimientos con un Sol son El Poli, en Águilas; El Albero, en Ceutí; Casa Borrego, en Bullas; La Tropical, en Los Alcázares; El Sordo, en Ricote; Venezuela, en San Pedro del Pinatar; y Estirpe, también en Yecla.

Otras 35 recomendaciones

Pero el reconocimiento de la Guía Repsol va más allá de los soles. También lanza cada año sus ‘Recomendados’, restaurantes que, sin contar con Sol, han sido seleccionados por el equipo de inspectores por su buena propuesta gastronómica y su interés dentro del panorama culinario. Se trata de locales que destacan por ofrecer una cocina honesta, bien ejecutada y con una relación calidad-precio atractiva, y que merecen figurar en la guía como direcciones fiables donde comer bien.

No alcanzan el nivel de exigencia que marca la concesión de uno o más Soles, pero sí representan proyectos sólidos, con personalidad y capaces de ofrecer una experiencia satisfactoria.

Hasta 35 restaurantes de la Región de Murcia aparecen entre los 'Recomendados' por la publicación este 2026. Son los siguientes: