Política
Sánchez Serna llama "hijo de puta" al alcalde de San Javier tras expulsar a un concejal de Podemos del Pleno
Matías Cantabella y el regidor, José Miguel Luengo, se enzarzaron en una discusión en la que salió a relucir el cáncer que padece el edil morado
El coordinador de Podemos en la Región de Murcia y diputado nacional, Javier Sánchez Serna, ha publicado en la red social X la exigencia de dimisión del alcalde de San Javier José Miguel Luengo. Todo se ha desencadenado tras la expulsión del Pleno del Ayuntamiento de un concejal del partido morado, al que le ha acusado de "utilizar su enfermedad".
"No es que tenga un comportamiento indigno, o sea directamente de un hijo de puta, es que como autoridad pública está insultando a todos los enfermos de cáncer del país que también relatan su enfermedad en redes y se tienen que ausentar de sus trabajos", ha afirmado Serna.
"Está expulsado del Pleno y su actitud es una vergüenza para todos los enfermos de cáncer y familiares", fueron las palabras de Luengo mientras Matías Cantabella abandonaba su lugar.
"Todo con un fin: que abandone la política. En redes mi intención siempre ha sido dar visibilidad a un cáncer que mucha gente oculta, ser útil a través de contar mi experiencia y apoyar la sanidad pública, nunca sacar rédito", declaró Cantabella a través de la red social X.
"En una región normal, esta persona no debería permanecer en su puesto ni un día más", finaliza Serna, que pide la dimisión o el cese inmediato del alcalde de San Javier.
- Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
- El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
- Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
- Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
- El ángel de la guarda de Salma: 'Llegó a mi casa toda llena de sangre, no hay un centímetro de su cuerpo en el que no tenga un golpe
- Cabo de Palos y La Azohía tendrán los dos primeros canales de nado
- Los agricultores denuncian el 'despilfarro hídrico' en la cuenca del Segura tras las borrascas
- Las rachas de viento provocan estragos en la Región de Murcia