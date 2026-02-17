Sánchez Serna llama "hijo de puta" al alcalde de San Javier tras expulsar a un concejal de Podemos del Pleno

El coordinador de Podemos en la Región de Murcia y diputado nacional, Javier Sánchez Serna, ha publicado en la red social X la exigencia de dimisión del alcalde de San Javier José Miguel Luengo. Todo se ha desencadenado tras la expulsión del Pleno del Ayuntamiento de un concejal del partido morado, al que le ha acusado de "utilizar su enfermedad".

"No es que tenga un comportamiento indigno, o sea directamente de un hijo de puta, es que como autoridad pública está insultando a todos los enfermos de cáncer del país que también relatan su enfermedad en redes y se tienen que ausentar de sus trabajos", ha afirmado Serna.

"Está expulsado del Pleno y su actitud es una vergüenza para todos los enfermos de cáncer y familiares", fueron las palabras de Luengo mientras Matías Cantabella abandonaba su lugar.

"Todo con un fin: que abandone la política. En redes mi intención siempre ha sido dar visibilidad a un cáncer que mucha gente oculta, ser útil a través de contar mi experiencia y apoyar la sanidad pública, nunca sacar rédito", declaró Cantabella a través de la red social X.

"En una región normal, esta persona no debería permanecer en su puesto ni un día más", finaliza Serna, que pide la dimisión o el cese inmediato del alcalde de San Javier.