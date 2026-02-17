Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Repunte de las listas de espera en la Región para cirugías, pruebas y consultas de especialistas

Las demoras aumentan respecto a hace seis meses hasta los 102 días para pasar por quirófano, los 89 para consultas y los 24 para estudios diagnósticos

Cirujanos durante una intervención en quirófano.

Cirujanos durante una intervención en quirófano. / L.O.

Ana García

Ana García

Los murcianos cerraron el año 2025 con mayores demoras para pasar por el quirófano, para ir a una primera consulta con el especialista o para una prueba diagnóstica de las que tenían que soportar seis meses antes. Así lo reflejan los datos publicados este martes por el Servicio Murciano de Salud (SMS) sobre listas de espera en la sanidad pública a diciembre de 2025, uno de los dos cortes anuales que realiza la Consejería de Salud para conocer la evolución de estos indicadores.

Los datos mejoran respecto a hace un año, en diciembre de 2024, aunque son peores frente a los registrados el pasado verano, hace seis meses..

En concreto, la espera quirúrgica media en la Región de Murcia se sitúa en 102,7 días a final de año (96,6 de junio); la espera para ver al especialista en 89,3 días (82,8 en junio); y la de pruebas diagnósticas en 24,77 días (23,47 en junio de 2025).

(Seguirá ampliación)

