La Región de Murcia impulsa la economía azul con la creación del Consejo Rector

La Región de Murcia da un paso decisivo para consolidar su vocación marítima. Este martes se constituyó el Consejo Rector de la Estrategia Marítima de la Región, un órgano destinado a coordinar y promover iniciativas que fortalezcan la economía azul en la comunidad. La reunión, celebrada en Cartagena, reunió a más de 40 entidades y organizaciones del sector marítimo, con el objetivo de diseñar un plan integral que abarque formación, empleo y desarrollo empresarial.

Sara Rubira, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, presidió la sesión y destacó la relevancia de este proyecto: "La Región mira al mar y a las oportunidades que ofrece para generar empleo y actividad empresarial en sectores como la pesca, la acuicultura, la industria náutica o el turismo. Por ese motivo, con esta estrategia queremos que una de las primeras acciones sea un grupo de trabajo que impulse vocaciones marítimas".

Entre las primeras iniciativas del Consejo Rector figura la creación de un grupo de trabajo centrado en fomentar las vocaciones marítimas, analizar la oferta formativa y la demanda laboral de la economía azul, así como identificar necesidades de capacitación en distintos sectores. Además, se prevé la formación de otros dos grupos: uno dedicado al desarrollo y turismo costero y otro a la recopilación y análisis de datos relacionados con la actividad marítima.

Más de 40 entidades del sector marítimo han participado en el encuentro

Rubira enfatizó que la economía azul representa "un gran nicho de empleo en el que avanzar y mejorar" y subrayó que la Región de Murcia se ha adelantado a otras regiones litorales de Europa al ser la segunda comunidad autónoma de España en presentar un documento de estas características. La consejera recalcó que esta estrategia permitirá a la región alinearse con la Política Marítima Integrada promovida desde Bruselas.

El Consejo también definió a los embajadores de la Estrategia Marítima, un grupo de referentes del sector que actuarán como impulsores y portavoces del proyecto. Uno de ellos será Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, quien subrayó la importancia de la colaboración institucional: "Lo que hace el Consejo Rector es planificar todas las acciones para buscar las oportunidades de la economía azul y del compromiso de la ciudadanía con el mar, buscando siempre oportunidades empresariales, formación y cualquier actividad que aproveche un recurso tan valioso como el mar".

La consejera Sara Rubira, junto a la alcalde de Cartagena, Noelia Arroyo, en la constitución del Consejo Rector de la Estrategia Marítima de la Región. / CARM

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, destacó la relevancia histórica y estratégica del puerto de la ciudad, recordando que "la economía siempre se ha generado y las oportunidades se han creado en torno al puerto de Cartagena". Arroyo aprovechó la ocasión para profundizar en los planes de futuro de la ciudad: "Tenemos tres grandes ejes estratégicos: formación para generar empleo de calidad, innovación y transferencia tecnológica desde las universidades a las empresas, y sostenibilidad y competitividad para aprovechar todas las oportunidades".

La alcaldesa también puso énfasis en la coordinación entre administraciones: "Es fundamental que el Ayuntamiento, el Gobierno regional y el puerto trabajemos juntos de manera leal y exigente. Solo así podremos aprovechar el potencial de nuestra industria, nuestras energías renovables y la transformación de Escombreras, al tiempo que cuidamos el patrimonio y el medio ambiente".

Es clave que todas las administraciones trabajen juntas y sean leales, señala Noelia Arroyo

Arroyo recordó que Cartagena cuenta con planes estratégicos alineados con la región y Europa, destinados a potenciar proyectos como el Puerto-Ciudad, la transformación urbana 'de faro a faro' y el desarrollo de áreas industriales hacia la sostenibilidad. "Con esta estrategia marítima consolidamos nuestro compromiso con la economía azul, pero también con el desarrollo social, la formación y la innovación, asegurando que ninguna oportunidad quede desaprovechada", añadió.

El Consejo Rector se perfila así como un instrumento clave para consolidar el papel de la Región de Murcia en la economía azul, combinando planificación estratégica, formación profesional, desarrollo empresarial y colaboración institucional. Rubira concluyó que este proyecto “establece el rumbo a seguir para el desarrollo y el impulso de la economía azul y tendrá un impacto social y económico para todos los habitantes de la Región de Murcia”.

Seis embajadores de la Estrategia Marítima

El Consejo Rector de la Estrategia Marítima de Murcia ha designado a seis embajadores que representarán la iniciativa y reforzarán la colaboración entre sector público y privado. Entre ellos se encuentran Vicente Cuquerella, almirante de Acción Marítima; Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena; Luis Miguel Rodríguez, director de Navantia Reparaciones; Rafael Quesada, director de Repsol-Cartagena; Tomas Martínez, presidente de la Asociación de Empresas de Mantenimiento y Montaje Industrial Naval; y Pedro Saura, presidente del Centro Tecnológico Naval y del Mar. Según Hernández, "nos compromete a seguir trabajando en el futuro y refuerza nuestra responsabilidad en el desarrollo de la economía azul regional".