Proyecto
Reconocimiento nacional por enseñar a los estudiantes a usar la Inteligencia Artificial con ética
El IES Juan Carlos I gana el premio a la mejor experiencia educativa en competencias digitales
Estudiantes de primero y segundo de Bachillerato del IES Juan Carlos I de Murcia han sido galardonados en la primera convocatoria de los Premios Nacionales a Experiencias Educativas que fomentan la Competencia Digital del alumnado 2025, otorgados por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef).
El proyecto ‘Futuro: emprendimiento e Inteligencia Artificial en tus manos’ busca integrar la IA como herramienta transversal. Para ello aboga por un protocolo de uso responsable y promueve un enfoque basado en la creatividad y el pensamiento crítico.
El proyecto desarrollado por el IES Juan Carlos I mejora las competencias digitales del alumnado, la confianza para comunicar, el trabajo en equipo, la creatividad y la capacidad de adaptación. Además, les permite valorar especialmente el uso ético de la Inteligencia Artificial como una herramienta que potencia su trabajo, pero no sustituye el esfuerzo personal del estudiante.
Para llevar a cabo la implantación de la IA, el instituto ha trabajado previamente en la incorporación de entornos virtuales de aprendizaje como ‘Google Classroom’, ‘Google Drive’ y ‘Moodle’, lo que ha permitido la creación y consolidación de espacios innovadores como el Aula Emprende, concebida como un lugar para la creación, el trabajo colaborativo y la producción audiovisual.
La iniciativa premiada se fundamenta en metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), ‘Design Thinking’ y ‘ Flipped Classroom’, fomentando el emprendimiento real y el desarrollo de destrezas como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la resilencia y la capacidad de adaptación.
