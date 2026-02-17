Así es la nueva carta de Barahonda en Yecla, el restaurante con Estrella Michelin y dos Soles Repsol

El restaurante Barahonda, ubicado en el corazón vinícola de Yecla, estrena ha estrenado este mes su carta en un momento clave de su trayectoria. El proyecto gastronómico liderado por el chef Alejandro Ibáñez, que el pasado año consiguió su primera Estrella Michelin y que este lunes ha sido distinguido con su segundo Sol Repsol, refuerza ahora su propuesta con dos menús degustación renovados: Crianza y Reserva.

La nueva oferta mantiene la esencia que ha definido al restaurante desde sus inicios: producto de cercanía, temporalidad y un diálogo constante entre vino y cocina. La despensa murciana vuelve a ocupar el centro del discurso culinario del joven chef, con especial protagonismo de ingredientes autóctonos como el chato murciano y la gallina murciana, convertidos en piezas clave del recorrido gastronómico.

El chef Alejandro Ibáñez ha conseguido su segundo Sol de la Guía Repsol / Guía Repsol

La brasa gana protagonismo

Uno de los rasgos diferenciales de esta etapa es el peso creciente del producto cultivado por el propio equipo, como los guisantes frescos, que aparecen en uno de los pases junto a ajos tiernos y chato murciano. La brasa, elemento identitario de la cocina de Ibáñez, cobra también especial relevancia en elaboraciones como los puerros o la cigala, aportando profundidad y matices ahumados a una propuesta técnica pero reconocible.

El menú largo, Reserva, propone un recorrido más amplio que arranca con tomates con encurtidos y pescados en salazón y avanza por platos como las setas de temporada con buñuelo de "huevos rotos" y trufa, la royal de cebolla con cigala a la brasa y arroz de Calasparra o el taco de anguila con hierbas aliñadas y croqueta-niguiri. Entre los principales, destaca la gallina murciana con maíz tostado, antes de un tramo dulce que combina territorio y creatividad con elaboraciones como la tatin de zanahoria o el yogur de cabra con membrillo y helado de pasas y brandy. El menú puede completarse con un maridaje de ocho vinos.

MENÚ RESERVA Platos Tomates con encurtidos y pescados en salazón

Setas de temporada con buñuelo de “huevos rotos” y trufa

Guisantes frescos, ajos tiernos y chato murciano

Terrina de puerro con mantequilla, almendras y vermut

Royal de cebolla, cigala a la brasa y arroz de Calasparra

Corvina, katsoubushi de jengibre y uvas encurtidas

Taco de anguila con hierbas aliñadas y croqueta-niguiri

Naranja sanguina, helado de pimientas y aceite de oliva

Gallina murciana con maíz tostado

Tatín de zanahoria, leche reducida y vainilla

Yogur de cabra, membrillo y helado de pasas y brandy

Petit fours: golosinas de la infancia Precio: 100 euros (IVA incluido) Bebidas no incluidas. Opcional: Maridaje, reserva 8 vinos, agua (60 euros por persona)

Por su parte, el menú corto, Crianza, ofrece una versión condensada del mismo relato gastronómico, manteniendo algunos de los pases más representativos y un maridaje opcional de seis vinos.

MENÚ CRIANZA Tomates con encurtidos y pescados en salazón

Guisantes frescos, ajos tiernos y chato murciano

Terrina de puerro con mantequilla, almendras y vermut

Corvina, katsoubushi de jengibre y uvas encurtidas

Naranja sanguina, helado de pimientos y aceite de oliva

Gallina murciana con maíz tostado

Tatin de zanahoria, leche reducida y vainilla

Yogur de cabra, membrillo y helado de pasas y brandy

Petit fours, golosinas de la infancia Precio: 85 euros (iva incluido) Opcional: Maridaje crianza de 6 vinos, agua (50 euros por persona )

Integrado en la bodega Barahonda y rodeado de viñedos, el restaurante se ha consolidado como un proyecto singular en el panorama nacional. Concebido como un espacio donde vino y cocina se complementan de forma natural, ha construido una identidad propia basada en el paisaje del secano yeclano, la huerta murciana y la despensa mediterránea.

Respeto por la tradición

Formado en la Escuela Mediterránea de Valencia y con experiencia en cocinas como Bistró Guggenheim o Azurmendi, Alejandro Ibáñez ha desarrollado una cocina mediterránea de autor que combina técnica contemporánea y respeto por la tradición. El resultado es una propuesta que narra el territorio desde la elegancia y la precisión, sin artificios innecesarios.

Con una Estrella Michelin, dos Soles Repsol y una trayectoria ascendente avalada por distintos reconocimientos nacionales, Barahonda se reafirma como uno de los grandes referentes gastronómicos de la Región de Murcia y como uno de los proyectos más sólidos del actual mapa culinario español.