Muchos lo hacen en Murcia sin saber que Hacienda puede multarles por compartir cuenta con sus hijos

Los padres que comparten cuenta bancaria con sus hijos deben prestar especial atención a los nuevos movimientos que está haciendo Hacienda, puesto que ahora se ha incrementado el control sobre algunos movimientos financieros en la Región de Murcia. En ciertos casos, la Agencia Tributaria puede valorar que se están produciendo donaciones encubiertas al percibir ingresos o transferencias sin una justificación clara. Las consecuencias podrían ser terribles, derivando, incluso, a sanciones o en la obligación de tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Muchas familias de la Región de Murcia comparten de forma frecuente cuentas con diferentes usos: para ayudar económicamente a los hijos o para mostrarle cómo se debe gestionar el dinero. No obstante, ese gesto tan inocente podría estar ahora bajo la lupa de la Agencia Tributaria.

Hacienda multa también por los descuidos

A la hora de enfrentar esta problemática, es necesario aclarar cómo enfoca Hacienda este asunto. El organismo distingue entre quién figura como titular y quién es el propietario real de los fondos, más que en el compartir una cuenta bancaria.

Cuando un progenitor ingresa una cantidad de dinero y es el hijo quien gasta esa suma (sin que exista una autorización expresa), la entidad entiende que se ha producido una transferencia de riqueza. Por tanto, el uso de ese dinero puede ser considerado como una donación encubierta sujeta a impuestos, si no hay un contrato de préstamo o no está declarado como donación.

La mayoría de los padres encuentran como solución a esto tener la cuenta conjunta con sus hijos, pero se equivocan. Hacienda no lo entiende así y demanda estas obligaciones:

La titularidad solo permite operar con la cuenta.

solo permite operar con la cuenta. La propiedad del dinero pertenece a quien lo ingresa.

pertenece a quien lo ingresa. Si el hijo gasta fondos aportados por los padres, se presume una donación.

En particular, esta donación deberá tributar en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que en el caso de la Región de Murcia, este impuesto está bonificado al 99% para hijos, cónyuges, padres y abuelos.

¿En qué momento salta la alarma para Hacienda?

Es importante destacar que Agencia Tributaria no se percata de pequeños gastos cotidianos, pero sí que lo hace, atentamente, con los movimientos bancarios. Cuando más frecuentes y elevados son, mayor es la posibilidad de una inspección fiscal.

En concreto, destacan como factores de riesgo las transferencias o disposiciones superiores a 3.000 euros, el uso de fondos de forma puntual pero elevada, como pagos de 5.000 o 6.000 euros, ingresos periódicos para cubrir alquiler, estudios o manutención y operaciones detectadas a través de los controles bancarios comunicados al Banco de España.

¿A cuánto ascienden las sanciones de la Agencia Tributaria?

Las sanciones se calculan con base en el impuesto que se dejó de abonar, no con el dinero transferido. De acuerdo con la Ley General Tributaria, quedan establecidos tres niveles de infracción: leves, con una multa del 50% de la cuota no ingresada, graves, con una sanción de entre el 50% y el 100% y muy grave, con multa de entre el 100% y el 150%.

Asimismo, hay que tener en cuenta los intereses. Estos se añadirán según la demora transcurrida del pago. En el peor de los casos, una transferencia de entre 5.000 y 6.000 euros puede acabar derivando en una sanción cercana a los 3.000 euros.

Pero hay más: aunque Hacienda no considere que existe una donación, sí que pude calificar el dinero como una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF del hijo. ¿Qué ocurre entonces? El importe tributa al tipo marginal del impuesto sobre la renta, pudiendo superar el 45%, además de la sanción pertinente.

Haz esto si quieres ayudar a los hijos sin riesgo de multa

Es lógico que cualquier padre quiera ayudar a sus hijos económicamente, si puede hacerlo. La ley no está en contra de ello, pero existe una manera correcta de hacerlo. Hay dos vías seguras para evitar estos problemas:

Préstamo entre particulares:

Contrato privado firmado por ambas partes.

firmado por ambas partes. Tipo de interés del 0% , perfectamente legal.

, perfectamente legal. Presentación del modelo 600, aunque esté exento de pago.

Donación formalizada: