Metales pesados bajo sospecha en los suelos agrícolas del Campo de Cartagena

Un estudio encargado para analizar la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena ha acabado en el centro de una controversia institucional y política. El trabajo, elaborado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), no ha sido validado por la Consejería de Agricultura que dirige Sara Rubira, que ha iniciado el procedimiento para reclamar el reintegro de la subvención concedida para su realización: 293.000 euros.

La existencia y parte del contenido del informe trascendieron a raíz de documentación incorporada a un procedimiento judicial sobre el sellado de una antigua balsa minera. Según esa información, el estudio técnico reflejaría concentraciones elevadas de metales pesados en suelos agrícolas de la comarca, lo que ha desatado acusaciones de ocultación y exigencias de transparencia.

La versión de la Consejería

Preguntada por estas cuestiones, Rubira ha defendido este martes que el encargo se realizó a "un departamento investigador especializado en suelo" para evaluar la calidad agrícola en el Campo de Cartagena. Sin embargo, tras la entrega del trabajo, "los técnicos de la Consejería consideran que la documentación aportada no se ajusta, por ahora, en algunos aspectos, características, metodología o plazos que reflejaba la memoria".

Por ese motivo, explicó, se ha activado el expediente de reintegro. No obstante, subrayó que se trata de "un procedimiento ordinario, administrativo, normal", que no es excepcional. La universidad dispone ahora de un plazo de 15 días hábiles para subsanar la documentación que estime pertinente.

La consejera insistió en que, mientras el estudio no esté finalizado conforme a los requisitos fijados inicialmente, "no se puede constatar nada". "Cuando el estudio esté finalizado con el objetivo que marcaba la memoria, tendremos la información", afirmó.

Mapas de distribución de metales en el Campo de Cartagena incluidas en el informe de la UPCT / L.O.

Mapas que apuntan a focos de contaminación

Frente a esta posición, la Asociación Ecociudadana Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor sostienen que los mapas oficiales con distribución espacial de metales como plomo, cadmio, zinc y cobre que han trascendido muestran patrones coherentes de contaminación. Esos planos señalan posibles hotspots, es decir, zonas con niveles especialmente altos. A su juicio, los patrones detectados no serían aleatorios, sino compatibles con aportes históricos ligados a la actividad minero-metalúrgica. El eje de la denuncia ecologista es la falta de acceso al conjunto íntegro de datos analíticos —el llamado dataset, es decir, el archivo completo con los resultados muestra a muestra— que sustenta la cartografía. Sin ese material, aseguran, no es posible verificar de forma independiente si se cumplen los límites legales para suelos agrarios.

"A día de hoy seguimos sin acceso al dataset completo que permitiría verificar, parcela a parcela, si se cumplen o no los límites legales", afirman. Y advierten: "Sin esos datos no hay auditoría independiente posible, y sin auditoría no hay garantías para agricultores, trabajadores ni consumidores".

Las asociaciones invocan el principio de precaución y alertan de posibles riesgos para la cadena agroalimentaria y para las personas trabajadoras del campo, por contacto con el suelo o inhalación de polvo durante las labores agrícolas.

El debate llega a la Asamblea

El asunto ha dado el salto al ámbito político. El PSRM-PSOE y Podemos han solicitado la comparecencia de Sara Rubira en la Asamblea Regional para que explique tanto el contenido del estudio como las razones del expediente de reintegro de los 293.000 euros. La portavoz socialista, Carmina Fernández, ha registrado una interpelación para que la consejera detalle las medidas adoptadas y aclare la situación del informe sobre la calidad de los suelos agrícolas.

Mientras la Consejería insiste en que el estudio no está concluido y debe ajustarse a lo estipulado en la memoria inicial, asociaciones y oposición reclaman transparencia inmediata. En juego, sostienen, está la salud de los trabajadores del campo, la seguridad alimentaria y la confianza en la gestión pública.